Storm Daniel eist derde mensenleven in Griekenland

De overstromingen die storm Daniel met zich meegebracht heeft in Griekenland, hebben opnieuw een mensenleven gekost. Woensdagavond heeft de brandweer het lichaam van een man, dat teruggevonden was onder een auto, geborgen in de stad Karditsa, ten westen van de centraal gelegen havenstad Volos.

De hevige regenval van de voorbije dagen heeft in Griekenland, Turkije en Bulgarije nu al in totaal veertien doden geëist. Maar dat aantal kan nog oplopen, want er zijn nog vermisten.

De Griekse brandweer trof eerder op de dag al het lichaam van een 87-jarige vrouw aan in het dorp Paltsi aan de berg Pelion, ten oosten van Volos, meldde de publieke omroep ERT. De vrouw was sinds dinsdag vermist.

Dinsdag kwam nog een 51-jarige veehouder om het leven door een instortende muur nabij Volos. Dat brengt de dodentol van storm Daniel op drie slachtoffers. .

Het is echter nog niet mogelijk om een voorlopige balans van doden en gewonden op te maken, vertelde Efthymios Lekkas, professor geologie aan de Universiteit van Athene, op ERT. Verschillende dorpen in de getroffen regio’s kunnen door aardverschuivingen niet bereikt worden en zitten deels zonder stroom, mobiel netwerk en internet.

Ook in Turkije en Bulgarije zijn dodelijke slachtoffers te betreuren door de hevige regenval. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije dinsdag zeven mensen om het leven gekomen. Een achtste persoon is vermist in de provincie Kirklareli in het noordwesten van het land. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya zijn 31 mensen gewond geraakt. In buurland Bulgarije, aan de kusten van de Zwarte Zee, zijn dinsdag minstens vier mensen om het leven gekomen.

