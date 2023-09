Piano van Freddie Mercury voor bijna 2 miljoen euro geveild

De piano waarop Freddie Mercury grote hits als ‘Bohemian Rhapsody’ heeft gecomponeerd, is tijdens een veiling voor 1,7 miljoen pond (bijna 2 miljoen euro) onder de hamer gegaan. Veilinghuis Sotheby’s verkoopt sinds woensdag meer dan duizend items van de in 1991 overleden zanger van Queen.

De Yamaha-piano in kwestie werd door Mercury in 1975 gekocht en gebruikt om bijna al zijn grootste hits mee te componeren. De verwachting was dat het muziekinstrument tussen de 2 en 3 miljoen pond zou opleveren. Het was een van de topstukken van de veiling.

Naast de piano werd onder meer ook de handgeschreven tekst van ‘Bohemian Rhapsody’ geveild. De vijftien kantjes, waarop met zowel potlood als balpen is geschreven, verwisselden voor een bedrag van 1,3 miljoen pond van eigenaar. Verder werden er ook sieraden, kunstwerken en kledingstukken van Mercury verkocht.

De veiling werd met behulp van Mary Austin, de oude vriendin van de zanger, opgezet. Voorafgaand aan de verkoop, werden de items in Londen tentoongesteld op een speciale expositie die gratis voor het publiek te bezoeken was. Ruim 130.000 mensen kwamen daar op af, meldde de organisatie maandag.

