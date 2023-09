Vandaag moet Van Quickenborne zich in de Kamer verdedigen voor plasschandaal: heeft hij iets te vrezen?

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) moet donderdagnamiddag in de Kamer spitsroeden lopen nadat hij met het combi-incident op zijn verjaardagsfeest in de problemen is gekomen. Van de eigen meerderheid hoeft hij echter niet veel te vrezen.

Net zoals de voorbije dagen moet de liberaal donderdag ook in de Kamercommissie Justitie door het stof gaan. Terwijl hij eerst verklaarde niets af te weten van gasten die tijdens zijn verjaardagsfeest op 14 augustus plasten tegen de politiecombi die voor zijn villa stond, bleek later dat de minister diezelfde nacht ook aan die combi opdook. Heeft de Open VLD’er gelogen? Van Quickenborne haalde er de beelden van de eigen bewakingscamera’s bij om zijn gelijk te halen. Was het een plasbeweging of een luchtgitaarsolo? Volgens sommigen zouden enkel de beelden van de politie daarover uitsluitsel kunnen geven.

Oppositiepartijen Vlaams Belang en Les Engagés willen dat die beelden worden vrijgegeven, maar aangezien er een gerechtelijk onderzoek loopt en die beelden er deel van uitmaken, is de kans nihil dat dat gebeurt. Vincent Van Quickenborne brengt de eigen beelden wel mee naar de commissie.

N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels maakt zich naar eigen zeggen geen illusies. “We zullen geen uitsluitsel krijgen over de politieke vraag of de minister heeft gelogen of niet”. Ingels zal daarom vooral focussen op de compleet verzuurde relatie tussen de politie en de minister. “Er zijn nog zoveel problemen die moeten worden opgelost. Kan dat met zo’n gespannen relatie?”.

De Vlaams-nationalisten verwijzen ook naar de deontologische code voor ministers die nog maar een paar maanden geleden werd goedgekeurd. Daarin staat onder meer dat ministers zich correct moeten gedragen tegenover mensen en instellingen.

Van de eigen meerderheid hoeft Van Quickenborne geen - of toch weinig - vijandelijk vuur te verwachten. Enkel de groenen dreigen voor wat deining te zorgen. Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke is de enige Vivaldist die een vraag indiende. De groenen eisen duidelijkheid van de minister: was hij op de hoogte van het incident en hoe gaat hij de verzuurde relatie met de politie aanpakken?

De partijgenoten van Ecolo komen mogelijk nog scherper uit de hoek. Bij de Franstalige ecologisten leeft frustratie omdat hun staatssecretaris Sarah Schlitz wel ontslag moest nemen, maar andere regeringsleden blijven zitten. “Bij ons nemen we ontslag als er sprake is van twijfel”, zei covoorzitster Rajae Maouane woensdagochtend fijntjes op LN24.