Biden legt ontginning olie en gas in noorden Alaska aan banden

De Amerikaanse regering heeft woensdag aangekondigd dat ze de ontginning van gas en olie gaat verbieden in een omvangrijk gebied in het noorden van Alaska. In dezelfde regio had ze vijf maanden geleden nog een nieuw omstreden project goedgekeurd.

De nieuwe maatregel betreft een gebied van meer dan vier miljoen hectare, een oppervlakte vergelijkbaar met die van Denemarken. De regio is de habitat van grizzlyberen, ijsberen, kariboes en honderdduizenden trekvogels.

“Alaska herbergt tal van de mooiste wonderen der natuur in de Verenigde Staten”, zo verklaarde president Joe Biden in een persmededeling. “Nu de klimaatcrisis de Noordpool twee keer sneller opwarmt dan de rest van de planeet hebben wij de verantwoordelijkheid om deze waardevolle gebieden voor de volgende eeuwen te beschermen.”

In een andere beschermde zone in het noorden van Alaska worden ook zeven exploitatievergunningen geannuleerd die verleend werden door de regering van de vroegere president Donald Trump, zo voegde het ministerie van Binnenlandse Zaken toe. Het nieuwe plan verbiedt ook boringen in een zone van meer dan één miljoen hectare in de Beaufortzee ten noorden van Alaska.

Belofte niet gehouden

De regering van de Democratische president was in maart zwaar onder vuur komen te liggen bij milieuorganisaties nadat ze groen licht had gegeven voor een omvangrijk project van olieconcern ConocoPhillips in hetzelfde gebied. De nieuwe beslissing brengt dat project niet in het gedrang.

Sommigen beschouwen de beslissing van woensdag dan ook als een inhaalbeweging. Biden had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd om geen nieuwe exploitatievergunningen meer te verlenen, maar hij kon die belofte niet houden. Waarnemers wijzen erop dat gerechtelijke beslissingen zijn manoeuvreerruimte hebben beperkt.