Ze waren 19 jaar samen en kregen kind, voordat vrouw ontdekte dat verloofde undercoveragent was

Een Britse undercover politieagent had 19 jaar lang een relatie met een vrouw voor zij zijn ware identiteit ontdekte. Dat onthult The Guardian. Zo’n relatie is verboden, maar de familie beschuldigt de politie van een doofpotoperatie: “We zijn twee keer bedrogen, eerst door die agent en dan door zijn oversten.”

In 2001 begon een Britse vrouw, die in The Guardian de schuilnaam ‘Mary’ kreeg, een relatie met een charismatische zakenman. Hij hield van auto’s en deed in zijn vrije tijd aan gevechtssporten en gewichtheffen. De man was veeleer gereserveerd en gesteld op zijn privacy, en moest geregeld enkele dagen weg op zakenreis, maar hij was voorts heel betrokken in de familie. Hij ging naar familiefeesten, kocht bloemen voor Mary’s moeder, hielp haar vader een nieuwe auto kiezen...

Haar vriend werd de stiefvader van Mary’s kind uit een eerdere relatie, en na enkele jaren kregen ze ook een eigen zoontje samen. In 2019 vroeg de man Mary ten huwelijk. Maar op een avond in augustus 2020, toen haar kinderen al lagen te slapen, stond de politie plots aan haar deur.

Agenten van de politie van Avon en Somerset, een regio in het zuidwesten, vertelden dat haar verloofde een dubbelleven leidde. De naam die zij kende, die ook op de geboorteakte van hun zoon stond, was een valse identiteit die hij als undercoveragent in een onderzoek naar zware misdaad had aangenomen. En bleef gebruiken nadat hij de politie had verlaten.

“Dit heeft haar gebroken”

Mary en haar familie, die geen doelwitten geweest zouden zijn van zijn undercoveroperatie, waren kapot van het nieuws. “Je vertrouwt iemand, komt met die persoon overeen, en hij leefde al die tijd een leugen”, zegt Mary’s broer. Volgens haar familie is de vrouw nog maar een schim van wie ze was. “Dit heeft haar gebroken”, zegt haar zus. “Ze heeft zelfmoordgedachten uitgesproken. Ze huilt elke dag, ze slaapt niet, ze is heel angstig.” Ook Mary’s ouders lijden zowel mentaal als fysiek zwaar onder de situatie.

Het artikel van The Guardian zegt niet expliciet dat de relatie verbroken werd. De familie vertelt wel dat de man volgens hen eerder ook al manipulatief en controlerend leek. Zo deed hij haar “al haar mannelijke vrienden opgeven”.

Oversten hielden het 7 jaar geheim

De man had in 2013 de politie verlaten en volgens The Guardian lijkt het erop dat dit verband hield met een onderzoek naar zijn gedrag, al zijn daar geen details over bekend. Wel zouden politiechefs van Avon en Somerset tegen 2013 ontdekt hebben dat een van hun agenten zijn undercoveridentiteit al vele jaren gebruikte om een vrouw te misleiden tot een relatie, en dat zij een kind met hem kreeg.

Zo’n relatie is verboden. Undercoveragenten mogen onder geen enkele omstandigheden intieme relaties hebben terwijl ze hun valse identiteit gebruiken, klinkt het. In 2016 zou de politie de zaak gemeld hebben aan voormalig rechter Sir John Mitting, die een openbaar onderzoek voert naar het zogenaamde “spycops”-schandaal waarin tal van vrouwen werden misleid tot vaste relaties met undercoveragenten die vooral linkse politieke groepen bespioneerden.

Hoewel de politiechefs dus al zeker van 2013 op de hoogte waren, wachtten ze om onduidelijke redenen nog tot 2020 om Mary in te lichten. Bovendien, zo beweert de familie, zetten ze hun doofpotoperatie nog jaren voort.

Doofpot

De politie van Avon en Somerset intimideerde, bedreigde en pestte de familie al die tijd om te voorkomen dat ze het verhaal naar buiten zouden brengen, beweren ze. Zo zeiden ze dat Mary en haar zoon gevaar zouden kunnen lopen door wraakacties vanuit het criminele milieu dat de man had geïnfiltreerd, en dat er rellen zouden ontstaan.

De familie is er echter van overtuigd dat de politie niet hen, maar vooral zichzelf probeerde te beschermen. “Ze gebruiken ons en doen ons hun falen toedekken. Ze proberen ons het zwijgen op te leggen.” Mary’s familie is naar eigen zeggen alle vertrouwen in de politie en ”het systeem” verloren.

Archiefbeeld. De politie van Avon en Somerset aan het werk in Bath. — © PA

Ze willen dat de politie zich publiekelijk verontschuldigt en duidelijk maakt dat Mary het slachtoffer in dit verhaal is. Ze willen niet dat hun gemeenschap, waar een moeizame relatie met de politiediensten heerst, denkt dat ze bewust samenwerkten met de politie.

Verontschuldiging en onderzoeken

De politie van Avon en Somerset weigerde steeds een publieke verklaring. Tot nu. Woensdag, nadat de familie met The Guardian sprak, verspreidde het korps deze mededeling: “Een voormalige agent heeft, terwijl hij undercover werkte en zijn pseudoniem gebruikte, een ongepaste relatie gehad met een burger”, klinkt het. “De burger heeft geen connectie met de politie en was zich tot voor kort helemaal niet bewust van haar link met een undercoveragent. Ze speelde geen rol in, en was niet verbonden met, de operatie van de agent.”

De verklaring bevat ook verontschuldigingen. “We erkennen ten volle dat het voor de betrokkenen meerdere jaren zeer ontstellend is geweest en dat nu nog is. Het spijt ons. We erkennen en begrijpen de verwoestende en vreselijke impact die dit gehad heeft op alle betrokkenen, en we nemen onze zorgplicht tegenover hen extreem serieus.” Het politiekorps zou ook zelf melding gemaakt hebben bij het onafhankelijk bureau voor politiegedrag (IOPC) en volledig meewerken met het onderzoek.

Een woordvoerder van de politie van West Midlands, waar de agent werkte toen hij in 2001 de relatie met Mary aanging tot hij in 2006 van korps wisselde, verklaart dat ook die politiezone “op de hoogte is van beschuldigingen over een voormalige agent”. Meer commentaar wilde de woordvoerder niet geven, omdat “het IOPC een onderzoek leidt naar de beschuldigingen”.

Het IOPC heeft bevestigd dat het bezig is met “de afronding van een beheerd onderzoek naar beschuldigingen dat leidinggevende functionarissen het gedrag van een undercoveragent niet adequaat hebben onderzocht nadat dit onder hun aandacht was gebracht”. Het zou “ongepast” zijn daar meer over te zeggen omdat “we bezig zijn om de uitkomst van dat onderzoek aan alle betrokken partijen te geven”.

De toezichthouder van de politie zegt dat het ook een onderzoek voert naar “klachten van burgers die getroffen werden door het gedrag van de undercoveragent, waaronder het feit dat hogere agenten opzettelijk informatie voor hen achterhielden”. Dat onderzoek is nog aan de gang, klinkt het.

Meer informatie kan het IOPC naar eigen zeggen niet geven “gezien de gevoeligheid van deze onderzoeken” en “vanwege de risico’s van het vrijgeven van informatie die kan leiden tot de identiteit van de betrokkenen”.

Dat zegt ook de politie van Avon en Somerset, die de veiligheid van het volk én van haar medewerkers de absolute prioriteit noemt. “We kunnen niet riskeren om informatie openbaar te maken die een reëel en substantieel gevaar kan vormen voor ernstige schade aan anderen.” De woordvoerder van het korps benadrukt nog dat van zijn agenten “het hoogste niveau van integriteit en professionaliteit” verwacht wordt. “We tolereren geen misbruik van de positie en er zijn serieuze consequenties voor iedereen die zo’n gedrag stelt.”

Mary’s zus hoopt alvast dat de politie “verantwoording zal moeten afleggen voor wat ze gedaan hebben”. “Dit is de enige manier. We zijn al te lang het zwijgen opgelegd.”