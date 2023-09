Russische ‘Generaal Armaggedon’ weer opgedoken: details in foto verklappen vermoedelijke locatie

De Russische generaal Sergej Soerovikin is, voor het eerst sinds zijn arrestatie na de Wagner-opstand eind juni, weer in het openbaar verschenen. Een foto op sociale media moet bewijzen dat Soerovikin levend en wel is. Het onderzoekscollectief Bellingcat kon aan de hand van details op de foto ook achterhalen waar het beeld genomen werd: een restaurant in Moskou.

Soerovikin – bijnaam: generaal Armaggedon, omwille van de brutale tactieken die hij gebruikte als bevelhebber in Syrië – was van oktober 2022 tot januari gedurende enkele maanden bevelhebber van de Russische invasietroepen in Oekraïne. Hij viel echter in ongenade na zijn vermeende betrokkenheid bij de opstand van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin eind juni.

Hij werd destijds opgepakt en vastgehouden door de Russische autoriteiten. Volgens sommige bronnen werd hij onder huisarrest geplaatst, volgens anderen werd hij opgesloten in de beruchte Lefortovo-gevangenis. Maar de New York Times kreeg van Amerikaanse regeringsbronnen inmiddels bevestiging dat Soerovikin kort na de dood van Prigozjin – bij een vliegtuigcrash twee weken geleden – weer vrijgelaten werd.

Restaurant

Op Telegram verscheen dinsdag een foto van Soerovikin, in hemd en jeansbroek en met zonnebril en pet op, samen met zijn vrouw Anna. Het beeld werd verspreid door de Russische journaliste Ksenia Sobchak, met het bijschrift: “Hij leeft, gezond, thuis, met zijn familie, in Moskou. Foto vandaag genomen”.

Sobchak is echter een bekende Kremlin-propagandiste. Er bleven bijgevolg dus vragen over de authenticiteit van de foto. Bellingcat kon op basis van enkele details in de foto – het gele zeil, de reling, een metalen plaat, de plantenbakken, de kasseien – echter achterhalen dat het beeld werd gemaakt op de parking achter het restaurant Terrazza in Park Vill, een chique buitenwijk van Moskou. Aangezien geweten is dat Soerovikin in diezelfde wijk woont, lijkt de kans groot dat het écht om de generaal gaat, en dat het beeld authentiek is.