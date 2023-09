Antwerps Stuivenbergziekenhuis annuleert alle operaties tot na verhuis

Het ZNA Stuivenberg zal geen operaties of medische beeldvorming meer laten plaatsvinden tot en met de verhuis naar het nieuwe ziekenhuis (ZNA Cadix) op 18 september. De oorzaak is een zware kortsluiting die woensdag plaatsvond, meldt woordvoerder Tom Van de Vreken donderdagochtend.

Toen woensdagavond, na werken aan de stroomaanvoer, werd overgeschakeld op het gewone elektriciteitsnet, deed zich een kortsluiting voor. Eerder op de dag had het ziekenhuis al te maken gekregen met een stroomonderbreking. Een dieselgenerator, die stroom leverde tijdens de werken aan het net, raakte oververhit en viel uit.

“Door die onderbreking schakelde het getroffen deel van het ziekenhuis meteen over op noodstroom”, aldus Van de Vreken. Het noodnet levert energie voor onder andere de beademing en monitoring van patiënten.

CEO Eddy Aerts begrijpt dat er heel wat ongemak is voor patiënten en medewerkers, maar benadrukt dat iedereen veilig is en de nodige zorg krijgt. “We werken hard aan alternatieven voor de getroffen afdelingen”, zegt Aerts.

Twee patiënten werden voor een dringende ingreep overgebracht naar een andere site. Voor 25 geannuleerde operaties moet een nieuw moment gezocht worden. Op 18 september zal ZNA Stuivenberg, na bijna 140 jaar dienst, definitief de deuren sluiten. Vanaf dan begint de verhuis van patiënten en zal de geplande zorg geleidelijk opstarten in het nieuwe ziekenhuis, ZNA Cadix.

Tot dan zullen er dus geen operaties of medische beeldvorming plaatsvinden in ZNA Stuivenberg. Ook nieuwe patiënten worden niet meer opgenomen. Door de kortsluiting is het hoofdverdeelbord van de elektrische installatie ernstig beschadigd, “en het is onmogelijk om de schade op elf dagen voor de verhuis te herstellen”, besluit Van de Vreken.

De verpleegafdelingen waarop momenteel 89 patiënten liggen, zijn niet getroffen en draaien op een normale stroomvoorziening. Een ander deel van het ziekenhuis draait nog op het noodnet, wat niet geschikt is voor apparatuur in de operatiekamers of in de medische beeldvorming.

De spoeddienst blijft ondertussen operationeel maar past zijn werking aan. Spoedpatiënten die een operatie of medische beeldvorming nodig hebben, worden overgebracht naar een ander ziekenhuis.