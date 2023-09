YouTuber Acid staat terecht na dagvaarding door Reuzegommer

De bal ging aan het rollen toen de bekende YouTuber een video publiceerde over het proces rond de dood van Sanda Dia tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Acid noemde meerdere Reuzegommers bij naam, en deelde persoonlijke informatie over hen. YouTube haalde de video uiteindelijk offline.

In de video kwam ook een voormalig lid aan bod dat niet bij de fatale doop betrokken was. De jongeman moest in het dossier dan ook niet voor de rechtbank verschijnen. Zijn ouders werden in hun restaurant in Antwerpen plots geconfronteerd met valse reservaties en erg veel negatieve recensies.

Rechtstreekse dagvaarding

Het West-Vlaamse parket besliste echter om geen onderzoek te starten naar de bewuste video, waarop de ex-Reuzegommer en zijn ouders Acid rechtstreeks dagvaardden. Daardoor moet Vandergunst zich straks voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor onder andere belaging, privacy-inbreuken, elektronische overlast, en laster.

Wellicht zal de rechter op de zitting enkel de conclusietermijnen bepalen. Dat betekent dat alle partijen de kans zouden krijgen om hun standpunten over de zaak op papier te zetten. Het is momenteel nog onduidelijk welke positie het parket zal innemen tijdens het proces.