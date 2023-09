Rusland boos over Amerikaanse levering van munitie met verarmd uranium aan Oekraïne: “Teken van onmenselijkheid”

Rusland is niet te spreken over het Amerikaanse voornemen om munitie met verarmd uranium te leveren aan Oekraïne. Het noemt die beslissing bij monde van de Russische ambassade in Washington D.C. “een teken van onmenselijkheid”.

Het Pentagon maakte woensdagavond bekend dat het munitie met verarmd uranium zou leveren aan Oekraïne. Het is de eerste keer dat de Amerikanen zulke controversiële pantserdoorborende munitie naar Oekraïne zullen sturen. Het Verenigd Koninkrijk deed dat eerder dit jaar wel al.

De munitie met verarmd uranium moet Russische tanks helpen vernielen, en maakt deel uit van een nieuw pakket aan militaire hulp. De munitie in kwestie kan afgevuurd worden vanaf Amerikaanse Abrams-tanks die in de komende weken aan Oekraïne geleverd zullen worden.

Maar de levering is ook controversieel omdat dergelijke munitie licht radioactief is, en dus kanker kan veroorzaken. “Het is duidelijk dat Washington – met het idee om Rusland een ‘strategische nederlaag’ toe te brengen – bereid is om niet alleen tot de laatste Oekraïener te vechten, maar ook om hele generaties uit de weg te ruimen”, klinkt het in een persbericht van de Russische ambassade.