Hoe zou het intussen zijn met… Eden Hazard? “Hij staat dichter en dichter bij zijn pensioen”

Het is deze keer de Madrileense huiskrant Marca die een verhaal over de 32-jarige aanvaller brengt. Volgens de Spanjaarden is Hazard een beetje zoals Gareth Bale, die andere voormalige topaankoop van Real Madrid die zijn naam en faam niet meteen waarmaakte.

“Hij is blij met zijn leven in Madrid”, klinkt het. “Het leven is er voor een voetballer dan ook simpel. Bovendien is er nog altijd de band met Real aangezien een van zijn zoons bij de jeugd van Real speelt. Hazard was er bij het beëindigen van het contract bij de Spaanse club zeker van dat hij kon blijven voetballen, maar de realiteit bleek anders. De opties die op zijn pad zijn gekomen, konden hem allerminst motiveren om opnieuw aan de slag te gaan. Hazard staat dan ook dichter en dichter bij een voetbalpensioen in plaats van te tekenen bij een nieuw club.”

Hazard is nog steeds tevreden met zijn leven in Madrid, waar een van zijn zoons bij de jeugd van Real speelt. — © UEFA via Getty Images

Marca verwijst naast ook onder anderen AS, The Daily Mail en Goal naar een zinnetje uit de documentaire Believe, waarin spelers en fans hun persoonlijk verhaal vertellen richting EURO 2024. Waaronder Hazard dus. “Het is beetje bij beetje tijd om te genieten van het leven met familie en vrienden. En om een paar biertjes te drinken”, zegt de aanvaller daarin.