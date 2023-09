Vooruit wil “buitensporige” transferkosten bij grootbanken plafonneren

Vooruit vraagt al langer maatregelen om de minimumrente op de spaarboekjes de hoogte in te krijgen. De banken krijgen immers al maanden hogere percentages om geld te parkeren bij de Europese Centrale Bank, maar de rente op de spaardeposito’s volgt amper.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) sloot die discussie echter kort door een eenjarige staatsbon te lanceren. Die staatsbon kan qua rendement de concurrentie aangaan met de spaarboekjes en de banken op die manier tot renteverhogingen aan te zetten, is de redenering.

“Hoe groot het succes van de staatsbon ook mag zijn: banken bewegen niet. Ondertussen blijven de spaarrentes veel te laag en blijft ook de concurrentie tussen de banken ondermaats”, aldus Depraetere. “Dat leidt ook tot buitensporig hoge kosten voor wie een effectenrekening wil overzetten naar een andere bank.” Daarom pleit ze ervoor om die transferkosten te plafonneren.

“Wie vandaag wil dat zijn of haar spaargeld iets opbrengt, kiest al snel om te beleggen. Je bent dan verplicht om je aandelen of fondsen op een effectenrekening te plaatsen. Bovendien is een belangrijke basisregel om te spreiden op verschillende effectenrekeningen, de zogenoemde ‘effectenlijnen’“, verklaart de Kamerfractieleider. “Daar wringt het schoentje. Mensen die hun effectenlijnen willen overschrijven naar een andere bank, moeten per lijn een bedrag betalen. Tien jaar geleden vroegen de banken gemiddeld 25 à 30 euro per lijn, maar vandaag betaal je bij verschillende grootbanken tot 150 euro. Ook pensioenfondsen vallen hieronder.” Volgens Vooruit kan die kost tot 25 euro worden beperkt.