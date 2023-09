Frank De Mulder: “Er is echt nog wel een markt voor mooi naakt. Op het internet is het bijna niet te vinden. Vulgaire toestanden wel, maar mooi naakt, dat niet.” — © Inge Kinnet, Frank De Mulder

Frank De Mulder (60) fotografeert al meer dan veertig jaar vrouwelijk naakt. Een gesprek over Playboy, fotoshop en #MeToo. “Een vrouw moet bij mij all the way durven te gaan.”