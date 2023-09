Mehdi Oumedjeber (SV Oostkamp) baalt als een stekker dat hij door schorsing uitmatch bij ex-ploeg KM Torhout mist: “Belachelijke uitsluiting, en ik weet nog altijd niet waarom”

Zaterdagavond maakt coach Kurt Delaere met zijn jongens de kortste verplaatsing van het seizoen. De partij tegen de buren uit Torhout is echter verre van de gemakkelijkste verplaatsing en dat weet voorzitter Paul Devliegere maar al te goed. “Het is altijd een geladen wedstrijd die beide ploegen niet graag verliezen. Dit jaar heeft de kalendermaker de confrontatie al vroeg in het seizoen ingepland en daardoor wint deze partij nog aan belang. Na het pijnlijke puntenverlies van vorig weekend tegen Merelbeke is het belangrijk om ons te herpakken. We speelden een goede wedstrijd, maar het resultaat was een ontgoocheling. Die draw is ondertussen verteerd en nu moeten de spelers enkel focussen op de derby.”

Voor Olivier Vermander, die in een ver verleden nog bij de ploeg uit de Sparrestede speelde, is het nog altijd een speciale partij. “Het is nog altijd geen wedstrijd als alle andere, maar ik ben er wel al vijf jaar weg. Ik ken er nog veel mensen, maar ik heb geen band meer met de club.”

De speler die wellicht het meest uitkeek naar de confrontatie met zijn vroegere ploeg, is Mehdi Oumedjeber. Na zijn uitsluiting van vorig weekend moet hij de partij echter vanuit de tribune volgen. “Ik keek echt uit naar die wedstrijd, maar door die belachelijke uitsluiting van vorig weekend zal ik er niet bij zijn. Ik weet eigenlijk nog altijd niet waarom ik twee gele kaarten kreeg. Nu moet ik wachten tot in de terugronde om tegen mijn ex-ploeg te spelen. Ik kende twee mooie jaren bij de groen-zwarten, maar ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn overstap naar Oostkamp. Ik werd hier prima opgevangen en kan het goed vinden met de andere jongens. Het is knokken voor een basisplaats, maar dat hoort erbij als je in een goed draaiend team terechtkomt. Mijn Nederlands is niet perfect, maar dat is geen enkel probleem. Ik hoop dat we zaterdag winnen en dan zal mijn schorsing snel vergeten zijn.”

Verschillend DNA

KM Torhout en SV Oostkamp zijn twee clubs met een totaal verschillend DNA. De rood-witten hebben de voorbije jaren een schitterend parcours afgelegd en zijn vanuit de provinciale reeksen opgeklommen tot in tweede nationale. Dit seizoen wil de club bevestigen en misschien zelfs meestrijden voor promotie. KM Torhout daarentegen kende enkele moeilijke jaren, maar is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Coach Geert Versavel verklaarde onlangs nog dat hij elk team uit de reeks het vuur aan de schenen wil leggen. “Onze coach zal geen moeite hebben om de spelers te motiveren”, besluit voorzitter Paul Devliegere. “Het wordt vast en zeker opnieuw een spannende wedstrijd. Er zal ongetwijfeld heel wat volk uit Oostkamp naar De Velodroom afzakken. Ik hoop dat we winnen, want het is een belangrijke partij. Mijn pronostiek is 1-2 voor Oostkamp. Het mag ook een andere uitslag zijn, zolang Oostkamp maar wint.”