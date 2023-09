Doelman Juliaan Laverge voetbalt weer in zijn achtertuin na avonturen in Spanje en Boom: “West-Vlamingen kunnen beter een vuist maken dan Antwerpenaren”

Na avonturen in Spanje en in het Antwerpse bij Rupel Boom is Juliaan Laverge weer sant in eigen land. Hij keerde terug naar de roots en is na het vertrek van Brecht Laleman nu eerste keeper bij KM Torhout. “Dit voelde aan als thuiskomen.”

In februari kwam Juliaan Laverge met zijn toenmalige club Rupel Boom winnen op het kunstgras in de Farys Arena van Mandel United. Zaterdag moest hij er met KM Torhout genoegen nemen met een gelijkspel. “Tegen Mandel voetballen is altijd moeilijk”, zegt Laverge. “Het is een klein veld en het kunstgras ligt er allesbehalve goed bij.” Laverge kon niet verhinderen dat Donjet Shokdra hem klopte vanop de stip. “Dat hoort erbij.”

Na mooie jaren op Schiervelde bij SV Roeselare koos Laverge voor een avontuur in Spanje bij Cordoba, waar hij veel bijleerde. Anderhalf jaar geleden keerde hij terug naar huis en vond hij onderdak in Boom. “Een mooie club waar ik goed werd onthaald, maar het was natuurlijk ver van huis en moeilijk te combineren met mijn werk in Waregem. Toch speelde ik graag in Boom. Indien ze in eerste nationale waren gebleven, zat ik daar nu allicht nog altijd. Maar naar tweede zakken én zo ver rijden? Nee, dat zag ik echt niet meer zitten.”

Ideaal profiel

Toch waren er nog een paar flirts met clubs uit eerste nationale, zoals Dessel en Tienen, maar tot een overeenkomst kwam het niet. En toen kwam KM Torhout op de proppen. Brecht Laleman stopte en ze hadden een opvolger nodig. “De club heeft mij meteen gezegd dat ze een eerste doelman zochten en van mening waren dat ik het ideale profiel had. Ik was direct voor hun voorstel gewonnen en kwam hier in een enorm toffe bende terecht. Nooit eerder was de samenhorigheid zo groot zoals ik hier nu ondervind. We amuseren ons rot. We trainden vorige week donderdag allemaal samen terwijl het niet eens verplicht was.”

“Het verschil tussen Antwerpenaren en West-Vlamingen? Wij kunnen echt wel een vuist maken en dat hebben die Antwerpenaren toch wel minder”, aldus Laverge. “Hier zeggen we tegen mekaar: Kom, we zetten een blokske. In Antwerpen is het toch meer ieder voor zich. Op de West-Vlaamse manier kan je slecht spelen en op karakter toch nog een punt pakken. We deden dat vorige zaterdag in Izegem. Het was echt slecht van onze kant, ook al kwamen we voor de drie punten. Misschien hebben we het allemaal wat onderschat. En vergeet niet dat Mandel geen slechte ploeg heeft.”

Spoken

Na Harelbeke komt zaterdag Oostkamp op bezoek in Torhout. “Dat moet vonken geven”, denkt Laverge enthousiast. “Tegen Harelbeke hebben we getoond dat we het kunnen doen spoken op de Velodroom en dat zullen we opnieuw proberen te doen in de derby tegen Oostkamp.”

Als Laverge tips wil, kan hij die nog altijd aan zijn voorganger vragen. “Brecht traint nog minstens één keer per week mee en is echt een goede gast van wie ik nog veel kan opsteken. Dat kan belangrijk zijn om het verschil te maken in deze reeks en punten te pakken voor de ploeg. Ik hoop dat we in de linkerkolom bij de eerste acht kunnen eindigen, dan zou ons seizoen helemaal geslaagd zijn.”