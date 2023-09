We stevenen af op de eerste hittegolf ooit in september: “Vrijdag, zaterdag en zondag halen we zeker 30 graden in Ukkel”

Het mooie nazomerweer houdt aan en het staat nu vast dat we de eerste hittegolf ooit gemeten in september krijgen. Dat zegt weerman David Dehenauw. Kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen wordt aangeraden geen zware inspanningen te doen omdat we flirten met de ozon-informatiedrempel.

“Als we vandaag, donderdag, geen 30 graden halen in Ukkel, zal dat vrijdag, zaterdag en zondag zeker wel het geval zijn. En dan kunnen we spreken van een echte hittegolf. De eerste in de maand september sinds de metingen”, zegt David Dehanauw van het KMI.

De nazomer houdt dus nog enkele dagen aan met temperaturen die schommelen rond de 30 graden en overal volop zon en een blauwe hemel.

Pas maandag zou er verandering in kunnen komen. Geleidelijk aan zullen dan stapelwolken opduiken en lokaal kan er een bui vallen, mogelijk lokaal met onweer. Maar het blijft warm. Dinsdag zou de hitte dan verdwijnen en krijgen we bewolking met (mogelijk felle) buien.

Maar eerst kunnen we dit weekend volop genieten en de barbecue aansteken. Want het mag dan al sneller donker worden, het blijft wel warm ’s avonds.

Ozon

Toch heeft het schitterende nazomerweer ook een minkantje. Volgens Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) flirten we met de ozon-informatiedrempel.

“We zitten bijna aan de Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht. Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen bij hoge ozonconcentraties. Die verminderen de longfunctie, veroorzaken oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen”, klinkt het.

Goed nieuws is dan weer dat de alarmdrempel van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht niet zal bereikt of overschreden worden. En ook smog-alarm moeten we niet verwachten.