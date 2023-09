Volgende week start het proces tegen Schild & Vrienden. Voorman Dries Van Langenhove (30) zit intussen niet meer in de politiek, maar timmert wel naarstig aan zijn internationale extreemrechtse netwerk. Of hij daarmee ook de kost kan verdienen, is nog maar de vraag. Al hoeft hij zich daar door zijn recente huwelijk allicht niet al te veel zorgen over te maken.