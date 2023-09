Marvin Dewaele speelgerechtigd en gretig bij SK Roeselare: “Ik sta te popelen om nog eens een wedstrijd met inzet te spelen”

Twee seizoenen geleden maakte Marvin Dewaele de overstap van KV Oostende naar Winkel Sport. De 22-jarige Oostendenaar hoopte het te maken bij de rood-zwarten van T1 Jeffry Verhoeven, maar slaagde er niet in om een vaste stek te veroveren. Bij Roeselare hoopt hij zijn voetbalcarrière opnieuw te lanceren. “Het klopt dat ik bij Winkel niet altijd aan de aftrap kwam, maar ik was toch altijd bij de kern en heb toch veel speelminuten gemaakt”, reageert de rechtervleugelverdediger. “Toen ik dit seizoen in de voorbereiding naast de kern viel, had ik het signaal begrepen. Daarom denk ik nog niet dat ik door de mand gevallen ben bij Winkel. Toegegeven, ik had op meer speelkansen gerekend. Daarom heb ik mijn persoonlijke ambities nog niet opgegeven. Samen met het ambitieuze Roeselare hoop ik in de toekomst nog hogerop te klimmen.”

Vorige speeldag, op bezoek bij het Oost-Vlaamse Sint-Denijs, was Marvin Dewaele nog niet speelgerechtigd. Zaterdag voor de thuiswedstrijd tegen Jong Lede hoopt de Oostendenaar dat T1 Steven De Groot hem selecteert. “Eerst en vooral ben ik Winkel sportief verantwoordelijke Patrick Rotsaert en T1 Jeffry Verhoeven dankbaar dat ze niet moeilijk deden bij de besprekingen om mij naar Roeselare te laten over stappen. Voor alle duidelijkheid: bij Winkel moest ik niet per se weg, maar nog een seizoen doorspartelen als bankzitter zag ik niet zitten. Als ik nog stappen wil zetten, moet ik meer aan de bak komen. Vandaar dat ik sta te popelen van ongeduld om nog eens een wedstrijd met inzet te spelen. Deze week heb ik pittig getraind en ik voel me er klaar voor. Uiteraard is het de trainer die beslist. Dat ik nu twee reeksen lager moet acteren, maakt me niets uit. Op het prachtige Schiervelde en bij een ambitieuze club als SK Roeselare wil ik mijn voetbalcarrière een nieuw elan geven. Tenslotte ben ik nog maar 23 en heb ik nog een mooie voetbaltoekomst voor mij”, besluit Marvin Dewaele.