Vandalen trekken spoor van vernieling en beschadigen geparkeerde auto’s in meerdere naburige gemeentes

Vandalen hebben in de nacht van woensdag op donderdag lelijk huisgehouden in Wachtebeke Overslag en Moerbeke. Enkele ruiten van geparkeerde wagens moesten het ontgelden.

“Er liepen vanmorgen een aantal meldingen binnen van vandalisme aan voertuigen”, klinkt het bij de politie van de zone Puyenbroeck. “Drie ervan situeerden zich op Wachtebeeks grondgebied, eentje in Moerbeke. Daarnaast moesten we ook optreden voor een gevandaliseerde elektriciteitskast op het Jules Persynplein in Wachtebeke. Diverse ploegen zijn bezig met buurtonderzoek in de hoop dat we de daders op die manier kunnen klissen. Er worden ook camerabeelden bestudeerd.”

Doffe klap

Drie van de vier beschadigde voertuigen werden aangetroffen in de buurt van Overslag. “Mijn man hoorde omstreeks middernacht een doffe klap”, vertelt een van de slachtoffers. “Onze wagen stond op het Van Puyveldeplein in Overslag geparkeerd. Toen hij buiten ging kijken, merkte hij dat de achterruit van de auto stuk geslagen was. Van de daders was geen spoor.”

Gelijkaardige taferelen speelden zich af op de Papdijk en het Axelsvaardeken, niet zo ver van het centrum van Overslag. Mogelijke getuigen kunnen zich in alle discretie melden bij de politie op het nummer 09-310.33.00.