Vermoedelijk nog minstens zes welpen van wolven Noëlla en August in leven: “Tot nu toe hadden wij er maar vier voor de camera gezien. Nu zijn het er zes”

Kenners vermoeden dat er nog minstens zes wolvenwelpen in Limburg rondlopen. Een wildcamera van de organisatie Wolvenactieplan kon dinsdagochtend een groep van zes jonge wolven filmen in de buurt van een maïsveld in Wauberg (Peer).

“Fantastisch nieuws”, reageert Jan Loos van Welkom Wolf vzw. “Tot nu toe hadden wij er maar vier voor de camera gezien. Nu zijn het er zes, en aan de speelsheid te zien, zijn het allemaal welpen. Dat betekent dan dat zes van de zeven welpen van dit jaar nog in leven zijn.”

Welpen tellen op camerabeelden is volgens de kenners niet zo evident. “Het zijn intussen al flink uit de kluiten gewassen wolven met ongeveer de grootte van een Duitse herder. Maar ze zijn moeilijk uit elkaar te houden, je kan er geen nummertje op plakken.” Daarom verschiet Loos van niks meer in dit wolvenverhaal. “In principe kunnen er in Limburg nog acht wolven rondlopen. Noëlla en de zeven welpen. Wij hebben al een paar keer groepen van vier gefilmd, maar de eerste tellingen van de welpen zitten er altijd wat langs. Er komt altijd een verrassing uit de lucht gevallen met telkens meer welpen, dus wie weet...”

Intussen zijn er geen aanwijzingen dat Noëlla - na de dood van August - al opnieuw op vrijersvoeten is. Het wolvenmannetje dat al een tijdje net over de grens in Nederland zit, is nog niet de grens overgestoken. “Daar is er nog vee doodgebeten. Hij zit dus nog altijd daar”, aldus nog Jan Loos.