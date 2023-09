VIDEO. Toch geen boegeroep, wel tranen bij oude krijger Sergio Ramos tijdens voorstelling in vol Sevilla-stadion

Hij was al voorgesteld op de sociale media, maar woensdag werd Sergio Ramos pas écht voorgesteld bij Sevilla. De 37-jarige verdediger werd in een goed gevuld Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium als een ware held onthaald.

Ramos zette recent zijn krabbel onder een contract van één seizoen bij de Spaanse club. Hij zou 1 miljoen per jaar verdienen, een peulenschil met de aanbiedingen die Ramos kreeg uit Saudi-Arabië. En dus werd zijn naam door duizenden Sevilla-fans gescandeerd. Het werd zo een emotionele avond voor de 180-voudig international, die twintig jaar geleden doorbrak bij Sevilla en in de zomer van 2005 een toptransfer naar Real Madrid versierde.

Vooraf waren er nog wat twijfels over hoe welkom Ramos eigenlijk was. Die overgang naar Madrid ging gepaard met wat drama en de voorbije jaren liet de Spanjaard ook nooit de kans onbenut om zich (uitdagend) te laten gelden tijdens wedstrijden tegen Sevilla. Daarvoor excuseerde hij zich wel bij zijn voorstelling, maar de harde kern deed uitschijnen dat ze Ramos zouden uitjouwen.

“Het is achttien jaar geleden dat ik wegging en ik denk dat ik fouten heb gemaakt. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om mijn excuses aan te bieden. “Ik verontschuldig me aan alle personen die zich destijds beledigd hebben gevoeld door de dingen die ik destijds heb gedaan.”, zei Ramos onlangs dus. Gevolg door volgende reactie van de ‘Biris Norte’: “Deze transfer staat voor een gebrek aan respect voor de waardes van de club. Het is ook een gebrek aan respect voor de duizenden fans die in het verleden de minachting van deze speler hebben ondergaan. Wij roepen de fans dan ook op om in hun geheugen te graven en hun trots te laten zien. Analyseer de situatie en trek je eigen conclusie.”

Bij Sevilla zal Ramos overigens de kleedkamer delen met Dodi Lukebakio, die deze zomer overkwam van Hertha Berlijn, en Adnan Januzaj, die evenwel op een zijspoor is beland.