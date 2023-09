Twee keer van ploeg veranderen in dezelfde transferperiode, de nieuwste trend deze zomer in de lagere reeksen: “Tegenwoordig hebben spelers rap het zot in de kop”

In het profvoetbal lagen de clubs tot woensdagnacht over mekaar te rollen om nog spelers aan te trekken of ze buiten de deur te duwen, maar ook in de lagere reeksen was er deze zomer sprake van een nieuwe trend. Ook al is de echte mercato gesloten, een transfer is nooit ver weg. En dan vooral van spelers die vaak amper een maand bij hun nieuwe club zitten en alweer vertrekken, dikwijls naar de club die ze voor de zomer verlieten. “Het heeft toch geen nut om iemand tegen zijn zin te houden.”

KVK Westhoek en Mandel United waren vorige lente op sterven na dood. Gelukkig ontfermden de nieuwe coaches zich over de terminale patiënt, want Angelo Paravizzini (Mandel) en Bram Lucker (Westhoek) gaven hun club een nieuwe levenslijn. Paravizzini had wat meer tijd en was vrij snel klaar, maar Lucker had eind juni amper een paar weken om liefst twintig nieuwe spelers vast te leggen. Een gouden regel in het voetbal zegt dat als 60 procent van de transfers lukt, het een geslaagde mercato is. Na één speeldag is het uiteraard te vroeg voor conclusies, maar intussen zijn een paar Ieperse nieuwkomers alweer vertrokken. Zo daagden Mansouri en Derein nooit op. Doelman Thomas Derein lapte dat eerder ook al bij Westhoek én in Boezinge. Nu zit hij bij Geluveld, zodat Westhoek nog de transfervrije Tiziano Delmotte kon aantrekken. (Lees verder onder de foto.)

Maxence Dannel trok van Westhoek naar Gullegem, kreeg het daar tijdens een bekermatch aan de stok met een bezoekende fan en mocht alweer vertrekken bij zijn nieuwe ploeg. Hij vond intussen onderdak bij Dottenijs. — © VDB / Bart Vandenbroucke

Het was trouwens echt de zomer van de keepers. Maxence Dannel was de nieuwe doelman van Gullegem, maar kreeg het in een bekermatch aan de stok met een fan van de tegenpartij en kreeg rood. Bij zijn nieuwe club konden ze daar niet mee lachen. Toen bleek dat Dannel ook nog eens onder het mes moest, werd prompt Soren Dutoit aangetrokken – bij Harelbeke plots overbodig geworden door de late komst van Sammy Bossut. De Ratten waren de afgelopen maanden dé grote verrassing qua transfers en trokken onlangs ook nog Arne Galens aan als tweede doelman. Dannel vond intussen onderdak bij eersteprovincialer Dottenijs en komt allicht nog zijn ex-collega van bij Westhoek tegen. Gilles Vercruysse ruilde Westhoek voor Dikkelvenne, maar zat niet op dezelfde golflengte met trainer Lieven Gevaert en zegde zijn contract op. Hij kon finaal terecht bij Diksmuide, waar Jeffrey Demeyere dan overbodig werd en nog in extremis naar Lichtervelde trok.

Terug naar afzender

En wat te denken van Maxim Vancompernolle? Hij verliet WS Lauwe om het twee reeksen hoger bij Mandel United te proberen. Na iets meer dan een maand viel Vancompernolle plots het kantoortje van Angelo Paravizzini binnen. “Hij lag goed in de groep en is een goede gast, maar hij zei mij dat het te snel ging voor hem”, aldus de nieuwe Izegemse coach. “Hij dacht dat spelen moeilijk zou worden en kon terug naar WS Lauwe. Stefaan Tanghe nam contact met mij op en we lieten Maxim gaan.” (Lees verder onder de foto.)

Maxim Vancompernolle waagde zijn kans hogerop bij Mandel United, maar besefte zelf dat het misschien wat te hoog gegrepen was en is intussen terug thuis bij White Star Lauwe. — © VDB

Zo makkelijk gaat het niet altijd. In zo’n geval wordt doorgaans nog 2.000 à 2.500 euro gevraagd. Een bedrag van die orde kreeg Boezinge van de Henegouwse eersteprovincialer Molenbaix voor Thomas Boucart. Hij nam midden in de voorbereiding contact op met de voorzitter van Boezinge en gaf aan dat hij voor zichzelf geen toekomst zag bij Sassport. “En dan heeft het niet veel zin meer om zo iemand tegen te houden”, vindt sportief manager Luc Vanthomme. “We hebben nochtans geen overschot aan spelers, want veel jongens zijn geblesseerd, maar tegenwoordig werkt het eenmaal zo. Soms is het niet plezant, maar tégen de maatregel ben ik niet omdat het meer mogelijkheden biedt.”

Geen klik met de groep

Sommige hangende zaken mislukken soms ook op basis van de gevraagde transfersom. Dat was bijvoorbeeld het geval voor Maksym Bah, gewezen speler van Moeskroen en Westhoek. Nu komt hij uit voor R.A.S. Pays Blanc, maar er was interesse van Geluveld. Er werd echter ruim 2.000 euro gevraagd en de deal ging niet door.

Harry Hollevoet (32) had meer geluk. De ondernemer uit Torhout speelde vorig seizoen voor Zedelgem, maar toen de contractverlengingen maar niet op gang kwamen, tekende hij in Hooglede. Al gauw kreeg hij daar in juli spijt van. “Het lag niet aan de club. Er heerst een goede sfeer, er liggen goede veldjes en de organisatie is prima bij Hooglede, maar ik voelde me er eenzaam. Ik had geen klik en kende er niemand. Let op, die jongens waren vriendelijk, maar ik pikte er ook iemand zijn plaats in, met dat gevoel liep ik er rond.” (Lees verder onder de foto.)

Harry Hollevoet in het vertrouwde shirt van Zedelgem. Dat ruilde hij in ht tussenseizoen even in voor dat van Hooglede, maar daar bleef hij niet lang genoeg om met een foto in Eendracht-shirt in onze databank te belanden. — © Bart Vandenbroucke / VDB

Na een maand stapte Hollevoet naar trainer Filip Comptaert, die moeite had met de vraag van zijn speler om te vertrekken. “We waren drie weken bezig en we hadden hem twee weken niet gezien. Tegenwoordig gaat dat zo”, zucht Comptaert. “Bekermatchen tellen niet mee en transfers kunnen altijd gebeuren tot eind augustus. Tegenwoordig hebben ze rap het zot in de kop, zoals wij zeggen. Onze sportief manager vond echter ook dat het geen zin heeft om iemand te houden die er niet graag is. Er is wel een vergoeding betaald.”

“Klopt niet helemaal”, reageert Hollevoet. “Beide partijen lieten alles vallen en hebben het contract ontbonden. Ik heb ook meteen gezegd dat het om Zedelgem ging en zeker geen reeksgenoot of club in de buurt. Ik ben blij dat het nu achter de rug is en ik weer met mijn maten kan spelen. Ik heb dat gewoon allemaal wat onderschat, maar eind goed, al goed.”