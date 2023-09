Huis vol rommel, ongedierte, etensresten, rotte voeding en uitwerpselen: onmenselijke behandeling van oma door dochter en kleinzoon met dood tot gevolg

Foto ter illustratie. Woning op de foto is niet de woning in kwestie. — © Shutterstock

Grootmoeder, moeder en zoon woonden in hetzelfde huis in Puurs. In de nacht van 29 op 30 augustus 2021 werd de politie ter plaatse geroepen door een huisarts van wacht voor een verdacht overlijden van een 92-jarige vrouw. De politie trof een huis vol rommel, ongedierte, etensresten, rotte voeding en uitwerpselen aan. Het hele huis lag vol, enkel een stoeltje achterin de leefruimte was vrij, maar hing vol uitwerpselen.

De kleinzoon verklaarde zijn grootmoeder zo te hebben gevonden na een verblijf op een camping in de Kempen, waar hij met zijn moeder al meerdere maanden verbleef. Hij ging maandenlang elke avond naar huis om zijn grootmoeder eten te bezorgen, maar beweert dat de vrouw de laatste weken weigerde te eten, en hij dan maar was gestopt met langsgaan.

Het parket vraagt vijf jaar cel voor moeder en zoon, voor de man effectief, voor de vrouw met uitstel. “Deze vrouw stierf in mensonwaardige omstandigheden, en twee personen waren op de hoogte van die situatie”, zei de procureur. “Aangezien onmenselijke behandeling een intentioneel element bevat, vraag ik de herkwalificatie naar opzettelijk onthouden van voedsel aan een kwetsbaar persoon met de dood tot gevolg.” De advocaat van de twee vroeg voor beiden een straf met probatie-uitstel.