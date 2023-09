“Digitale euro moet veilig zijn en privacy respecteren”

De Europese Commissie stelde eind juni een wettelijk kader voor om een digitale euro in te voeren, het digitale equivalent van de euromunten en -bankbiljetten. Een studiefase van ongeveer twee jaar komt in oktober ten einde. In de komende weken zal de raad van gouverneurs bij de Europese Centrale Bank (ECB) beslissen of er kan worden overgegaan naar de voorbereidings- en experimentele fase.

De Nationale Bank van België organiseerde donderdag een colloquium over het onderwerp. Aanwezig waren de gouverneur van de NBB, Pierre Wunsch, de gouverneur van de Oostenrijkse nationale bank, verantwoordelijken van de ECB, de Europese Commissie, bankiers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven maar ook van consumentenorganisaties.

De meeste sprekers waren het eens over de noodzaak van een veilige, betrouwbare en door het grote publiek aanvaarde digitale euro. De invoering ervan “mag niemand in de kou laten staan”, aldus een ECB-verantwoordelijke. Ook moet gewaakt worden over een zo groot mogelijk respect van de privacy en niet “in een Chinees model” vervallen worden, waarschuwde een andere spreker.

Een digitale euro wordt beschouwd als een noodzaak in een steeds digitalere wereld, waarbij baar geld ook minder in trek lijkt te zijn. Ongeveer 55 procent van de consumenten in de eurozone zeggen de voorkeur te geven aan elektronische betalingen.