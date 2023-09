Bemanningslid dat passagier fatale duw gaf van veerboot, aangeklaagd voor moord: beelden jagen schokgolf door Griekenland

In Griekenland zijn de kapitein en drie bemanningsleden van een veerboot aangeklaagd na de dood van een 36-jarige passagier. De man probeerde in laatste instantie nog op de veerboot te geraken, maar werd overboord gegooid door een lid van de crew.

Op beelden is te zien hoe de man naar de laadklep van de Blue Horizon-veerboot rende in de bekende haven Piraeus. Het schip was al losgegooid en stond op het punt om te vertrekken, maar de laadklep was nog naar beneden. Twee bemanningsleden probeerden hem tegen te houden en opnieuw op de kade te duwen, maar de gehaaste passagier bleef zich verzetten. Tot een één van de twee bemanningsleden hem plots een krachtige duw gaf. De man belandde in het ondertussen ontstane gat tussen het schip en de kade.

In plaats van hem te helpen, voer de veerboot na het incident gewoon verder in de richting van het eiland Kreta. Door de krachtig draaiende schroeven van het schip werd het water ondertussen nog wat heftiger opgeschud. De kustwacht kon het slachtoffer even later uit het water vissen, maar hij bleek niet meer te redden. Een autopsie wees uit dat verdrinking de doodsoorzaak was.

Politiek reageert geschokt

De Griekse minister van Koopvardij Miltiadis Varvitsiotis zei woensdag “geschokt, ontzet en bedroefd” te zijn over de dood van de man. Hij zei dat het om de 36-jarige Andonis Kargiotis ging. Ook premier Kyriakos Mitsotakis reageerde op sociale media: “Een combinatie van onverantwoordelijk gedrag, cynisme, minachting en onverschilligheid heeft tot zijn dood geleid. Het beschamende incident van gisteren is niet kenmerkend voor het soort land dat we willen.”

De man die de fatale duw gaf, is ondertussen aangeklaagd wegens moord, twee andere bemanningsleden wegens medeplichtigheid en de kapitein van de veerboot wegens het schenden van de scheepsvoorschiften.