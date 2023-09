Oud-voorzitter Joseph Allijns ziet het nog wel goedkomen met KV Kortrijk: “1 op 18 is niet dramatisch”

KV Kortrijk sloot zijn transferperiode af met drie nieuwe versterkingen. Broodnodig, want de West-Vlaamse club blijft troosteloos achter op de laatste plaats met slechts een puntje uit zes wedstrijden. Na de interlandbreak ontvangt Kortrijk recordkampioen Anderlecht in eigen huis. “Het is nog niet te laat, wel moeten er nu dringend punten gepakt worden.”

Joseph Allijns (67), oud-voorzitter van KV Kortrijk, volgt ‘zijn’ KVK nog altijd op de voet. De West-Vlamingen hebben hun start gemist, maar het is nog niet te laat. Allijns geeft zijn visie op vijf belangrijke kwesties.

1. De transferperiode

“KV Kortrijk deed deze zomer veel transfers. De meeste kwamen op het einde van de mercato, maar dat is altijd al eigen geweest aan deze club. Er komen enkele opportuniteiten vrij die voordien niet beschikbaar waren voor een club als KVK. Omwille van de Kaminski-affaire is er tijd verloren gegaan. Ze hebben hun schade laat moeten inhalen. Die onzekerheid beïnvloedde natuurlijk de transferactiviteit. Als er eerder duidelijkheid was over het eigenaarschap, dan kon men eerder uitspreken over welk beleid men ging voeren. Ik hoop dat de nieuwe jongens kansen krijgen om zich te bewijzen.”

De coach hoeft nog niet de laan uitgestuurd te worden, vindt Joseph Allijns. “Maar nu is het wel zaak voor Edward Still om punten te pakken. Hij heeft veel nieuwe jongens gekregen en nu is het zijn taak om een nieuwe ploeg te smeden.” — © BELGA

2. De coach

“Still ziet er een rustige en intelligente man uit. Iedereen weet ook: wanneer de punten niet komen, dan kijkt men naar de trainer. 1 op 18 is echter niet dramatisch. Ik heb zelf ooit, met hartzeer, Rudi Verkempinck met een 1 op 21 aan de deur gezet. Maar nu is het wel zaak voor Edward Still om punten te pakken. Hij heeft veel nieuwe jongens gekregen en nu is het zijn taak om een nieuwe ploeg te smeden. De trainer moet iedere speler in hetzelfde project laten geloven. Van basisspeler tot bankzitter, dan pas kan het tij gekeerd worden. Zijn taak is dus duidelijk.”

3. Kadri

“Kadri zit nog niet 100 procent op zijn niveau. Hij is een fantastische voetballer, maar op het veld moet hij omringd worden met goede spelers in een team dat op punt staat en dat was nu nog niet het geval. Ik hoop dat de spelers die nu toekwamen een meerwaarde kunnen bieden voor Kadri zodat hij beter zal spelen. Maar dat geldt ook voor spelers als Wasinski en De Neve. Zij hebben ook nood aan ervaring en kwaliteit rondom zich. Die jongens zijn nog jong en moeten nog verder evolueren.”

Abdelkahar Kadri haalt zijn beste niveau niet momenteel bij Kortrijk. “Hij is een fantastische voetballer, maar op het veld moet hij omringd worden met goede spelers in een team dat op punt staat en dat was nu nog niet het geval”, weet Joseph Allijns. — © Isosport

4. De verdediging

“Het grootste probleem is dat we te makkelijk doelpunten slikken. Het eerste waar een trainer moet naar kijken is zijn verdediging. Dan moet hij zich afvragen of die wel sterk genoeg is. Vanuit een sterke defensie moet je kijken hoe je zal opbouwen. Die Cathcart ziet er goed uit. Hij speelde wedstrijden in de Premier League en beschikt zo over heel wat ervaring. KVK heeft nood aan stevige verdedigers die er niet mee in zitten om eens een bal in de tribune te trappen.”

Met Craig Cathcart haalde KV Kortrijk Premier League-ervaring naar het Guldensporenstadion. — © IMAGO/News Images

5. De degradatiezone

“Men moet nu ook niet flauw doen dat KV Kortrijk laatste staat, voetbal blijft een sport. Als het ooit zo zou zijn dat we ons niet redden, dan is dat geen drama. Wat is belangrijk? Het voortbestaan van de club. Die moet blijven functioneren. Je moet echter meteen kunnen terugkeren naar 1A als je daalt. Ik geloof in het behoud. Nu komt Anderlecht over de vloer. Hopelijk zien we een goede match en houden we de drie punten thuis.”