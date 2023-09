Dodental na cycloon Brazilië loopt op tot 36: “Dodelijkste weerramp in deze staat ooit”

Na de doortocht van een cycloon in het zuiden van Brazilië zijn inmiddels 36 doden geteld. Volgens gouverneur Eduardo Leite van het getroffen Rio Grande do Sul is het de dodelijkste weerramp in de geschiedenis van de deelstaat.

De cycloon, die maandag aan land ging, bracht stortregens met zich mee. In totaal zijn 70 dorpen en 52.000 inwoners getroffen. De plaats Muçum, waar 5.000 mensen wonen, is het zwaarst getroffen en staat zowat helemaal onder water. Volgens de gouverneur kan de situatie nog verslechteren omdat er tot donderdag nog bijkomende regen wordt verwacht.

Cyclonen waren veeleer zeldzaam in Brazilië, maar komen nu steeds vaker voor, zegt klimaatonderzoeker Francis Lacerda, verbonden aan de universiteit van Pernambuco, aan persbureau AFP. “De hoeveelheid energie die vrijkomt bij dit soort extreme weerfenomenen wordt versterkt door de opwarming van de aarde.”

Eerder ook slachtoffers

Bij een voorgaande cycloon vielen in Rio Grande do Sul in juni 13 dodelijke slachtoffers en raakten duizenden mensen ontheemd. En in februari kwamen 65 mensen om bij modderstromen na nooit geziene overstromingen in de staat Sao Paulo. Naar schatting 9,5 miljoen van de 203 miljoen inwoners van Brazilië leven in gebieden met een hoog risico op overstromingen of aardverschuivingen.

