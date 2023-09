Eerste details uit biografie Elon Musk bekend: waarom hij even het Starlink-netwerk boven Oekraïne platlegde

Elon Musk gaf zijn ingenieurs vorig jaar in het geheim de opdracht om het satellietinternet van Starlink plat te leggen nabij het Krim-schiereiland. Op die manier werd een Oekraïense sluipaanval op de Russen verhinderd. “Op het moment dat de onderwaterdrones, voorzien van explosieven, de Russische marinevloot naderde, verloren ze de verbinding en spoelden ze onschadelijk aan”, zo schrijft biograaf Walter Iscaascon in het boek ‘Elon Muskus’.

LEES OOK. “Je bent volledig overgeleverd aan zijn grillen”: Oekraïne en bondgenoten worden alsmaar ongeruster over Elon Musk

“Mini-Pearl Harbor”

Uit het boek blijkt dat de beslissing van Musk werd ingegeven door zijn “acute angst” dat Rusland met kernwapens zou reageren op de aanval. Musk sprak zelfs van een “mini-Pearl Harbor”.

De topman van onder meer Tesla, SpaceX en Starlink vraagt zich in de biografie ook af “hoe hij in de oorlog verzeild geraakt is”. “Het was nooit mijn bedoeling dat het Starlink-netwerk ingezet zou worden voor oorlogsvoering. Het was mijn bedoeling om Netflix and chill mogelijk te maken, om ervoor te zorgen dat mensen les konden volgen en goede, vreedzame dingen konden doen. Geen droneaanvallen uitvoeren.”

Toch is het belang van Starlink in de oorlog in Oekraïne nog niet afgenomen. Vorige week beschuldigden de Verenigde Staten Russische hackers er nog van dat ze Oekraïense communicatie via het satellietnetwerk probeerden te onderscheppen.

De biografie ‘Elon Muskus’ (uitgeverij Simon & Schuster) verschijnt op 12 september en werd geschreven door Walter Isaacson, de auteur die ook al de biografieën van Steve Jobs en Albert Einstein schreef.