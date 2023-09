Grootschalige reddingsactie aan de gang voor zieke Amerikaanse speleoloog in Turkije

Meer dan 150 reddingswerkers proberen in Turkije een Amerikaanse speleoloog te bevrijden die vastzit op ruim 1.000 meter diepte. De man zou erg ziek zijn geworden in de op drie na diepste grot van het land.

Het gaat om de 40-jarige speleoloog Mark Dickey. Hij was samen met een internationaal team de grot van Morca in het zuiden van Turkije aan het verkennen toen hij een maag-darmbloeding kreeg. Volgens de Turkse reddingsdiensten sloegen zijn collega’s afgelopen zondag alarm. Maar de reddingsactie kon pas dinsdag starten. In afwachting kreeg de man zakjes bloed aangereikt.

De reddingsactie wordt uitgevoerd door de Turkse autoriteiten in samenwerking met de Europese speleologische reddingsdiensten (ECRA). “Volgens de jongste gegevens, is de toestand van Mark gestabiliseerd”, klinkt het. “Het bloeden is gestopt en hij kan met hulp stappen. Maar het is niet mogelijk voor hem om daar weg te raken zonder brancard.”

Om die brancard ter plaatse te krijgen, moeten een aantal gangen in de grot breder worden gemaakt.

Bij de operatie zijn meer dan 150 reddingswerkers betrokken. Die is bijzonder complex en zou meerdere dagen duren: in normale omstandigheden heeft men immers al vijftien uur nodig om de plek waar de speleoloog zich bevindt, te bereiken.