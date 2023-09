Kenny Van Damme op z’n hoede voor bekertrip met Harelbeke naar onbekend Onhaye: “Uitgelezen kans op mooie affiche tegen eersteklasser”

Maar eerst is er dus nog die wedstrijd in Onhaye. “Een totaal onbekende tegenstander, zoveel is duidelijk”, zegt verdediger Kenny Van Damme. “We verwachten een moeilijke wedstrijd, zeker op verplaatsing. Als je zo ver geraakt in de beker, wil dat zeggen dat die ploeg al best goed draait. Laten we de wedstrijd niet al te licht opnemen, maar we moeten gewoon naar onszelf kijken en uitgaan van onze eigen sterkte. Dit is een uitgelezen kans voor Harelbeke om nog eens ver te geraken in de beker en een mooie tegenstander te loten in de volgende ronde. Daar zijn we heel dicht bij en dat beseffen we allemaal. We zullen spelen met onze sterkst mogelijke opstelling en voluit voor de winst gaan.”

Zoeken naar automatismen

Harelbeke begon aan de competitie in tweede afdeling VV A met een ietwat teleurstellende 1 op 6. Na de 3-1-nederlaag in Torhout kwamen de Ratten op eigen veld tegen Dikkelvenne niet verder dan een 1-1-gelijkspel. “We speelden tijdens de voorbereiding met een andere ploeg dan in onze twee competitiewedstrijden”, aldus Van Damme. “Door het uitvallen van enkele jongens moeten we nog wat zoeken naar de automatismen, maar ik ben ervan overtuigd dat alles wel goed komt. Ikzelf speel in vergelijking met vorig seizoen nu centraal achterin in plaats van op positie twee. Daar speelt nu Coopman. Voor mij is die positie de beste. Intussen is de omkadering veel professioneler geworden dan toen ik hier een aantal seizoenen geleden arriveerde. Ik ben er zeker van dat dit in de loop van het seizoen zijn vruchten zal afwerpen. Geef ons gewoon nog wat tijd.”