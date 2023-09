Vaticaan bewijst dat Kerk tijdens Tweede Wereldoorlog ruim 3.000 joden verborg in Rome

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Katholieke Kerk meer dan drieduizend joden verborgen in Rome. Dat blijkt uit documenten die onlangs zijn opgedoken in het Pauselijk Bijbelinsituut en donderdag openbaar zijn gemaakt.

De documenten bevatten de namen van 3.600 mensen die een schuilplaats vonden dankzij 155 kloostergemeenschappen. Onder hen waren 3.200 van Joodse afkomst. Van nog zo’n 700 andere onderduikers zijn nog geen namen gekend.

De documenten dateren van 1944 en werden ruim vijftien jaar later al eens gebruikt bij een studie van de Italiaanse historicus Renzo de Felice. Al decennialang worden ze als verloren beschouwd. Na hun herontdekking beval paus Franciscus om de documenten openbaar te maken, net als de archieven die sinds 2020 toegankelijk zijn voor het publiek.

De rol van het Vaticaan tijdens de nazidictatuur en het fascistische regime van Benito Mussolini in Italië ligt vandaag de dag nog steeds gevoelig. Met name de toenmalige paus Pius Xll kreeg bij leven al af te rekenen met kritiek over zijn houding tegenover Nazi-Duitsland. Hij kreeg kritiek omdat hij gezwegen zou hebben over de Holocaust. Anderzijds zijn er ook historici die hem verdediging.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog woonden er tussen de tienduizend en vijftienduizend Joden in Rome. Meer dan tweeduizend werden vermoord door nazitroepen. De stad werd negen maanden bezet door Duitse troepen tot de bevrijding door de geallieerden in juni 1944.