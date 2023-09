Hij leidt de Duivels van de toekomst op: waarom Vincent Kompany zo hoog staat in de lijst van machtigste mensen in het Belgische voetbal?

Vince The Prince luidt zijn bijnaam. De koning van onze Power Top 50 is Vincent Kompany (37) dus nog niet, maar hij staat wel op een knappe tweede plaats. Wat is zijn macht? De gewezen Rode Duivel is een keikop met een visie die vanuit Burnley mee de toekomst van ons voetbal bepaalt. Door sportieve en financiële investeringen, door zijn Guardiola-aanpak of door zijn strijd tegen racisme. Vier power points van Kompany.