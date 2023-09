Brent Laes waarschuwt KV Oostende voor komst van vierdeklasser Ganshoren: “Onderschatting is altijd gevaarlijk in de beker”

“Aan het gelijkspel tegen Seraing hield ik een bitter gevoel over, want we verdienden de driepunter voor 300 procent”, opent Brent Laes. “We gooiden ons allemaal met het hoofd voor de bal, maar we behaalden niet het gewenste resultaat. Wel ben ik overtuigd dat we op die prestatie kunnen bouwen. Straks moeten we Ganshoren meteen bij de keel grijpen. Uit die bekermatch moeten we vertrouwen putten. Toch mogen we die ploeg helemaal niet onderschatten, want dat is altijd gevaarlijk in de beker. Wij moeten echter naar de volgende ronde doorstoten.”

Vorig weekend woog een gemiste strafschop van Fuentes zwaar door. “Voor de wedstrijd is het duidelijk wie de penalty’s trapt. Daniel Perez had de strafschop uitgelokt en wou die penalty ook nemen, maar Juanda Fuentes nam zijn verantwoordelijkheid. Jammer genoeg pakte de doelman die bal fantastisch”, aldus Laes, die een goede klik heeft met Fuentes. “Het was zijn eerste wedstrijd op profniveau, maar je ziet dat die jongen kan voetballen. Hij is een heel goede speler. Ook ligt hij heel goed in de groep. Het is wel niet evident, want hij spreekt niet zo heel goed Engels. Ik spreek ook geen Spaans. Tegen Juan spreek ik basiswoorden in het Engels zoals links, rechts, vooruit of achteruit. Dat begrijpt hij. De jongens vooraan, zoals David Atanga, spreken ook Engels. In het algemeen spreken we Frans en Engels in de groep. Wij passen ons wel aan, dat is geen probleem. In elk geval heeft Fuentes zich in korte tijd al goed aangepast aan de groep. Hij is mee met de tactiek.”

De nieuwkomers zoals Juanda Fuentes bewijzen meteen hun meerwaarde. “Ewan Henderson speelde ook een puike match, Daniel Perez heeft bij zijn invalbeurt eveneens zijn ding gedaan en je mag ook een pluim geven aan Manu Osifo”, aldus Laes. “De nieuwkomers brengen een nieuwe energie en een positieve sfeer in de groep. Het is belangrijk dat je niet elf spelers hebt, maar dat er achttien en zelfs meer een meerwaarde kunnen zijn.”

Strafschoppen

Brent Laes moet niet lang nadenken over de mooiste bekerherinnering uit zijn jonge carrière. Op 10 november 2022 ontving Lierse Kempenzonen in de 1/16de finales Anderlecht op het Lisp. “Het stond 2-2 na 90 minuten en nog steeds 2-2 na 120 minuten. We verloren pas na het nemen van twintig strafschoppen (8-9, red.). Wij bekerden paars-wit bijna naar huis, maar het was sowieso een mooie ervaring.”

Ook Ganshoren lijkt iets met strafschoppen te hebben. De Brusselaars overleefde al drie bekerrondes, waarvan twee na het nemen van strafschoppen. Tegen Spy werd het 2-4, tegen Zelzate (2-2) en Monceau (2-2) klaarde Ganshoren de klus van op de stip. In de competitie gaat het de ploeg voorlopig minder voor de wind. Zij staan met 1 op 6 op een gedeelde twaalfde plaats in de Franstalige tweede afdeling, het vierde niveau, na een 2-2-draw tegen Rebecq en een 4-1-nederlaag tegen Bergen.