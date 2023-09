Robot Idéfix zal in 2027 maan van Mars verkennen

De Frans-Duitse robot Idéfix zal vanaf 2027 stalen verzamelen van Phobos, een van de twee manen van Mars. De informatie van de missie kan meer duidelijkheid brengen over de vroege geschiedenis van ons zonnestelsel en de omgeving van Mars.

Het toestel werd donderdag in het Franse Toulouse voorgesteld. De robot of ‘rover’ van 25 kilo en 51 centimeter op zijn vier ‘poten’, wordt een onderdeel van de Japanse MMX-missie. Die missie moet in september 2024 vertrekken om Phobos en Deimos, de andere maan van Mars, te bestuderen.

Het toestel zal begin 2027 worden achtergelaten op Phobos door de MMX-missie. Dat is een delicate operatie, aangezien het gewicht van de robot op dat hemellichaam (nauwelijks tien gram) veel kleiner is dan op aarde. De robot kan daardoor beschadigd raken tijdens het landen.

“We hebben nog geen idee hoe het toestel zich zal gedragen op dat weinig gekende oppervlak”, legde Patrick Michel (CNRS), de wetenschappelijk verantwoordelijke van de robot voor Frankrijk uit.

Als alles goed gaat, verplaatst Idéfix zich over een honderdtal meter en verzamelt het toestel stalen van het maanoppervlak. Aangedreven door zonnepanelen zal de robot ook foto’s maken.

De robot werd Idéfix genoemd, naar de hond van stripheld Obelix. Een Franse satelliet die in november 1965 werd gelanceerd kreeg toen de naam Astérix.