Half miljoen Filipijnse kinderen misbruikt voor webcams in 2022: “Misselijkmakend om te zien op welke schaal het gebeurt”

IJM deed twee jaar lang onderzoek met de universiteit van het Britse Nottingham en concludeert dat het online misbruik vooral wordt aangewakkerd door mensen uit Europa, de Verenigde Staten, Australië en Canada.

De meeste slachtoffers werden voor een livestream misbruikt. Een lokale dader misbruikt het kind dan, terwijl betalende klanten betalen om te mogen kijken. Volgens IJM kost het omgerekend zo’n 37 euro om getuige te mogen zijn van het misbruik. Dat is in het Westen niet een groot bedrag, maar het zou wel genoeg zijn voor mensenhandelaren om het kindermisbruik in stand te houden.

“Het is misselijkmakend om te zien op wat voor schaal dit misbruik voorkomt”, zegt John Tanagho, een van de directeurs van IJM. “Wetgeving voor online veiligheid in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is dringend nodig.”

De onderzoekers spraken met voormalige slachtoffers in de Filipijnen, een land dat al langer bekend staat om grootschalig kindermisbruik. De geïnterviewden konden vertellen over hun ervaringen en over de tactieken van de mensenhandelaren. De helft van de misbruikte kinderen is volgens IJM jonger dan twaalf jaar. De jongsten waren slechts een paar maanden oud. Gemiddeld zouden kinderen twee jaar lang misbruikt worden.