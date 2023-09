Apple verliest miljarden aan beurswaarde door Chinees verbod

Het aandeel Apple is op weg om in twee dagen tijd 7 procent te verliezen op Wall Street, goed voor 200 miljard dollar aan verloren beurswaarde.

Aanleiding is een Chinese overheidsban op iPhones. Volgens het financiële persbureau Bloomberg zou Peking werknemers van bedrijven in overheidshanden willen verbieden om iPhones te gebruiken op het werk. Een dag eerder was al sprake van een ban op het gebruik van iPhones voor Chinese ambtenaren.

China neemt de maatregel te midden van oplopende spanningen met de Verenigde Staten en andere westerse landen. De Amerikaanse regering probeert het Aziatische land steeds meer af te knijpen van de geavanceerdste chiptechnologie.

Ondertussen probeert China al jarenlang minder afhankelijk te worden van westerse technologie. Tegelijk kan het verbod op iPhones voor ambtenaren gezien worden als vergelding voor vergelijkbare beperkingen in de Verenigde Staten voor het gebruik van smartphones van het Chinese Huawei en de filmpjesapp Tiktok, die een Chinees moederbedrijf heeft.