Overleg bij minister Dermagne tussen directie en vakbonden Delhaize

Op het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is donderdagavond overleg gestart tussen de directie en de vakbonden van Delhaize, inclusief CEO Xavier Piesvaux.

Het overleg kadert in “het herstel van de sociale dialoog bij Delhaize”, klinkt het op het kabinet van Dermagne. Bij de Belgische supermarktketen is een zwaar sociaal conflict aan de gang over de plannen van het bedrijf om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen.

Aan tafel donderdag zit behalve Dermagne, vakbonden en directie ook Robert Tollet. Die werd door de minister aangesteld als facilitator. Tollet (76) is de voormalige voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Opvallende verschijning op de directiebank is Delhaize-CEO Xavier Piesvaux. Het is de eerste maal sinds 7 maart - de dag dat Delhaize de herstructurering aankondigde - dat de topman personeelsvertegenwoordigers persoonlijk zal ontmoeten.

Dermagne zegt alvast opgetogen te zijn dat de aanstelling van Tollet het mogelijk heeft gemaakt om de CEO en de werknemersvertegenwoordiging van Delhaize voor het eerst samen rond de tafel te brengen.