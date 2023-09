“100 procent van de ritten onder de 90 minuten”, maar niet voor Milan (10). Al is er volgens De Lijn niks aan de hand

“Alles is opgelost”, verklaarde De Lijn op 1 september stellig toen het voor alle leerlingen in het buitengewoon onderwijs vervoer kon voorzien. Meer nog, kinderen in het buitengewoon onderwijs zouden voortaan maximaal 90 minuten onderweg zijn naar school, aldus bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD). Wij gingen mee naar school met Milan (10) en kwamen meer dan 100 minuten na vertrek – en na de schoolbel – op school aan.