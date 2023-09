Meerdere medewerkers klagen over grensoverschrijdend gedrag van ‘Tonight show’-presentator Jimmy Fallon

De gespannen en “behoorlijk sombere” sfeer zou voornamelijk door Fallon komen en door de steeds wisselende teams van leidinggevenden. In de afgelopen negen jaar versleet ‘The tonight show’ liefst negen showrunners (programmaleiders) die volgens de klokkenluiders allemaal niet wisten hoe ze ‘nee’ moesten zeggen tegen de presentator. Sommige klagers zeggen dat ze gekleineerd en geïntimideerd werden door hun bazen en Fallon zelf.

Uitbarstingen en “huilkamers”

De zestien medewerkers (twee huidige, veertien oude) zeggen dat ze bang waren voor de “uitbarstingen” van Fallon en zijn daarbij horende onvoorspelbare gedrag. Ze uitten hun zorgen bij personeelszaken, maar de problemen bleven aanhouden.

De zestien hadden verschillende functies: van productiemedewerkers over kantoorpersoneel tot scenaristen. Zeven voormalige werknemers zeggen zelfs dat ze mentale problemen hebben gekregen nadat ze voor de show waren gaan werken. Sommigen verlieten uit eigen wil de show en anderen beweren dat ze zijn ontslagen. “Het is jammer, want het was mijn droombaan”, getuigt iemand op anonieme basis. “Al snel werd het echter een nachtmerrie. Zo triest, want het hoefde helemaal niet zo te zijn.”

Nog volgens de getuigenissen zouden “grapjes” over zelfmoord willen plegen “gebruikelijk” zijn en werden de kleedkamers voor de gasten steevast “huilkamers” genoemd, omdat ze door het personeel gebruikt werden om te gaan uithuilen na uitgekafferd te zijn.

“Respectvolle omgeving topprioriteit”

NBC, de zender die ‘The tonight show’ maakt, zegt in een reactie tegen Rolling stone dat een “respectvolle” omgeving “topprioriteit” is. “Zoals op elke werkplek, hebben we medewerkers gehad die problemen aankaartten. Die zijn onderzocht en waar nodig is actie ondernomen. We moedigen werknemers die het gevoel hebben dat ze gedrag hebben ervaren of waargenomen dat niet in overeenstemming is met ons beleid, altijd aan om hun zorgen te melden, zodat we het kunnen aanpakken.”

Rolling stone nam in totaal contact op met meer dan vijftig medewerkers van de show, zowel voormalige als huidige. Niemand wilde met naam en toenaam getuigen en hoewel velen van hen wel het “enorme komische talent” van Fallon prezen, wilde ook niemand een positieve getuigenis afleggen over het werken voor ‘The tonight show’.

Ook de woordvoerder van NBC prees vooral het programma zelf, zonder daarbij Fallon bij naam te noemen. De vertegenwoordigers van de presentator weigerden voorlopig alle commentaar.