16-jarige hersendood na aanrijding met politiewagen in regio Parijs: vrees voor rellen

Een zestienjarige jongen, die volgens de politie op de vlucht was voor een patrouille, is woensdagavond met een kleine motor tegen een andere politiewagen gebotst in de Parijse voorstad Élancourt. Het parket van Versailles maakte donderdag bekend dat hij hersendood is.

Het parket gaf geen informatie over het precieze verloop van de politieactie en de aanrijding. Volgens berichten in Franse media had de eerste politiewagen een melding ontvangen dat de tiener zonder helm reed. Het is onduidelijk of de politie de zestienjarige vervolgens probeerde aan te houden of de jongen al op de vlucht sloeg toen hij de patrouille zag. Foto’s suggereren dat de jongeman de zijkant van een politieauto raakte.

De bestuurders van de twee betrokken patrouillewagens werden woensdagavond in hechtenis genomen, maar werden donderdag vrijgelaten. De politietoezichthouder onderzoekt de zaak.

Oproerpolitie

De advocaat van de familie van het zestienjarige slachtoffer heeft intussen via het Franse online medium Brut donderdag laten weten klacht in te dienen voor “poging tot opzettelijke doodslag”. Volgens de advocaat is er sprake van een achtervolging dichtbij de motor.

Om rellen te voorkomen wordt donderdagavond een elite-eenheid van de oproerpolitie ingezet in Élancourt, zo meldt de Franse zender BFMTV. De eenheid van 200 man is speciaal getraind voor conflicten in een stedelijke omgeving.

Na de dood van een zeventienjarige tijdens een verkeerscontrole eind juni werden meerdere Franse steden opgeschrikt door hevige rellen en protesten tegen politiegeweld. Er waren plunderingen, brandstichtingen en gewelddadige confrontaties tussen relschoppers en politieagenten. Meer dan 300 mensen werden gearresteerd.