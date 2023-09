Dit is de activistengroep die taart gooide in het gezicht van topman Michael O’Leary

Hij zal er waarschijnlijk niet van wakker liggen, maar toch zal Michael O’Leary zijn bezoek aan ons land donderdag niet snel vergeten. Hij kreeg niet enkel een verse staking op zijn bord, hij werd ook getrakteerd op taart. De leider van de actiegroep wordt in ons land aanzien als ‘peetvader’ van het taartgooien of ‘entartages’. Ze zijn verantwoordelijk voor de ‘patisserie-aanslagen’ op onder andere Nicolas Sarkozy en Bill Gates. “We wisten dat we niet bij de persconferentie zelf zouden geraken, dus moest het hier bij het fotomoment gebeuren.”

De topman van Ryanair was niet zomaar naar Brussel afgezakt. Wie ooit al eens met de lagekostenmaatschappij vloog, werd de laatste maanden geregeld bestookt met e-mails waarin Ryanair vroeg om hun petitie te tekenen. De maatschappij eist dat de Europese Commissie overvliegend luchtverkeer zou beschermen in het geval van nationale stakingen door luchtverkeersleiders, zoals dat de afgelopen maanden geregeld het geval was in Frankrijk. Donderdag wilde O’Leary die – naar eigen zeggen – 1,5 miljoen handtekeningen afgeven aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen.

Het is daar aan het Brusselse Berlaymontgebouw dat twee actievoerders er in slaagden om hem niet één maar twee taarten in het gezicht te duwen. Ze riepen dat hij zijn vervuilende vliegtuigen moet weg doen. O’Leary probeerde het hele gebeuren snel van zich af te schudden. Hij reageerde laconiek dat hij slagroom lekker vond, maar toch kon hij zijn irritatie niet helemaal verbergen. Nochtans werd hij niet aangevallen door de eerste de beste taartgooiende activist. De actie werd al snel opgeëist door de groepering rond Noël Godin, of liever gezegd zijn anarchistisch alter ego Georges Le Gloupier.

GAS-boete

De Brusselse kunstenaar en scenarist wordt in ons land aanzien als ‘peetvader’ van het taartgooien of ‘entartages’. Zijn actiegroep is verantwoordelijk voor de ‘patisserie-aanslagen’ op voormalig Frans president Nicolas Sarkozy (1997), Microsoft-oprichter Bill Gates (1998) en de Franse intellectueel Bernard-Henri Lévy (zeven keer tussen 1985 en 2015). Donderdag kreeg Le Gloupier hulp van zijn actiecomité l’Internationale pâtissière. “We wisten dat we niet bij de persconferentie zelf zouden geraken, dus moest het hier bij het fotomoment gebeuren.”

“Met dit romige gebaar verzetten we ons tegen de wereld die Ryanair ons voorschotelt”, klinkt het in de communicatie. “Tegen de waanzin van het lagekostenvliegen en de CO₂-uitstoot dat dat met zich meebrengt en tegen de methodes van dit bedrijf dat geen respect heeft voor mensen, geen respect heeft voor zijn werknemers, en geen respect heeft voor de planeet. Kom snel terug, meneer O’Leary. Zolang u ons blijft verstikken met CO₂, zullen wij u blijven overladen met veganistische slagroom.”

Godin maakte tussen 1968 en 1999 zoveel slachtoffers dat ons land er zelfs een reputatie aan over hield. Elio di Rupo, Charles Michel en onlangs nog Georges-Louis Bouchez waren weliswaar géén slachtoffer van de groep-Godin, maar kregen eveneens een taart in hun gezicht. Het fenomeen ‘taartgooien’ werd in 2005 zelfs toegevoegd aan het strafwetboek. Sindsdien kan je er dus een boete voor krijgen.

