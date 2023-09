Koppel op huwelijksreis vermist na overstromingen Griekenland

Nadat hun vakantieverblijf in Griekenland door extreem hevige regenval werd weggevaagd, is een Oostenrijks echtpaar vermist. Het koppel was bezig aan hun huwelijksreis, meldt BBC.

Toen het noodweer losbarstte, besloot het koppel te schuilen in de bungalow die ze voor hun huwelijksreis hadden gehuurd in de Griekse badplaats Potistika. Door plotselinge overstromingen in het gebied werd de woning echter weggevaagd, in zee gespoeld. Sindsdien is er geen spoor meer van de twee Oostenrijkers, afkomstig uit de stad Graz.

“De situatie was slecht, erg slecht”, getuigt eigenaar van de bungalow Thanasis Samaras aan BBC. Hij was samen met enkele andere gasten naar hoger gelegen gebied vertrokken en zegt dat hij het koppel had geadviseerd om hetzelfde te doen. “Maar op zulke momenten de juiste beslissing nemen is heel erg moeilijk.”

Griekenland werd de voorbije dagen getroffen door zeer extreme regenval. In sommige regio’s viel de afgelopen dagen tot 800 mm neerslag, meer dan normaal gezien in een heel jaar. Ter vergelijking: het jaargemiddelde in ons land bedraagt 910 mm. Het noodweer zou al aan minstens twaalf mensen het leven hebben gekost sinds storm Daniel deze week Griekenland, Turkije en Bulgarije trof. Meerdere dorpen kwamen volledig onder water te staan.