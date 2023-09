Ierse premier Leo Varadkar: “Geloof dat Ierland op pad naar eenmaking zit”

De Ierse premier Leo Varadkar meent dat nog “tijdens zijn leven” het Ierse eiland herenigd zal zijn. “Er is iets dat ik wil zeggen: ik geloof dat we op het pad naar eenmaking zitten”, verklaarde de premier donderdag in een interview met een radiozender van openbare omroep RTE.

Varadkar kreeg er vragen over de ‘Wolfe Tones’, een Ierse band die het voorbije weekend heel wat toeschouwers lokte naar een muziekfestival in Stradbally. De groep komt wel vaker in het nieuws omwille van het nummer ‘Celtic symphony’, dat de woorden “Ooh, ahh, up the Ra” bevat, een verwijzing naar het IRA of Iers Republikeins Leger dat in Noord-Ierland, onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, jarenlang de gewapende strijd voerde tegen Londen.

Mensen houden van balads en liedjes die ze kunnen meezingen, dixit Varadkar over het nummer met verwijzing naar het omstreden IRA. Sommigen bekijken het te zeer met een politieke blik, luidde het. “Maar er is iets dat ik wil zeggen: Ik geloof dat we op het pad naar eenmaking zitten”, voegde hij toe.

“Ik geloof dat er tijdens mijn leven nog een eengemaakt Ierland zal zijn. In dat Ierland zal er een minderheid zijn ...” verwees hij naar de Britse, protestantse inwoners van Ulster. “Je moet het succes en de kwaliteit van een land beoordelen aan de hand van hoe het zijn minderheden behandelt. Dat is iets waarover we zullen moeten nadenken.” Een republikeinse makkelijk mee te zingen balad, “kan voor anderen zeer beledigend zijn”. Daarbij verwees hij naar de zuidelijke Amerikaanse staten. Mensen kunnen er zingen over de geconfedereerde generaal Robert E Lee, maakt dat is “uiterst beledigend voor de zwarte minderheid”.