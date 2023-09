Plots zag de kustwacht een hamstermolen op de oceaan. En het werd alleen maar vreemder

Een Iraans-Amerikaanse avonturier heeft geprobeerd om de Atlantische Oceaan over te steken in iets wat lijkt op een gigantische hamstermolen. De vreemde poging kende echter een nog vreemdere afloop: met bedreigingen en een bommelding.

Al voor de vierde keer ondernam Reza Baluchi, een Iraniër die al jaren in Florida woont, vorige maand een poging om de Atlantische Oceaan over te steken in iets wat hij zelf een ‘hydropod’ noemt. Een watertuig dat eruitziet als een enorme hamstermolen, gemaakt uit ijzeren buizen en boeien.

Maar al voor de vierde keer liep het (al snel) mis. Op 26 augustus werd de 44-jarige avonturier tegengehouden op iets meer dan 100 kilometer voor de kust van Georgetown (South Carolina). Aan de opgetrommelde kustwacht, die zijn “onveilige manier van reizen” hadden opgemerkt tijdens storm Franklin, vertelde Baluchi dat hij “onderweg was naar Londen”.

Het mocht niet baten. De medewerkers van de kustwacht vertelden hem dat hij zijn reis onmiddellijk moest staken en bevalen hem zijn ‘hydropod’ te verlaten en bij hen aan boord te komen. Iets waar Baluchi geen oren naar had. Meer nog, de stoppen van de man sloegen volledig door. Hij schreeuwde dat hij gewapend was met een mes, dreigde ermee zelfmoord te plegen als ze hem uit zijn hamsterwiel zouden proberen te verwijderen en verklaarde op een gegeven moment zelfs dat hij een zelfgemaakte bom aan boord had. Al gaf hij kort erna wel toe dat dat laatste verzonnen was.

Uiteindelijk kon Baluchi toch aan boord van het schip van de kustwacht worden gebracht, waar hij medische verzorging en wat eten en drinken kreeg. Daarna werd hij overgebracht naar Miami, waar hij werd gearresteerd.

“Alles is mogelijk”

Ook in 2014, 2016 en 2021 probeerde Baluchi al om in zelfgemaakte tuigen de Atlantische Oceaan over te steken. Alle pogingen werden echter al dicht bij de Amerikaanse kustlijn beëindigd. Op zijn website beschrijft hij zichzelf als een “vredelievende avonturier die door 198 erkende landen wil rennen en met een hydropod over de oceaan wil peddelen om de wereld te laten zien dat alles mogelijk is, als je erin gelooft”.