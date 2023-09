Een grote naam voor een klein bedrag: Kasper Schmeichel speelt bij Anderlecht voor slechts 250.000 euro per jaar

Kasper Schmeichel heeft in zijn carrière al goed zijn boterham verdiend. In zijn topjaren bij Leicester City in de Premier League verdiende hij volgens Britse bronnen zo’n 6,5 miljoen euro per jaar en bij Nice zat hij op 2,1 miljoen per jaar. Bij die laatste club wilde hij evenwel weg omdat hij er zich niet goed voelde. Daar liet hij zijn contract ontbinden.

Dat leverde Anderlecht een buitenkansje op. De Deense keeper had zo’n zes à zeven weken geleden al laten uitschijnen dat hij op de markt zou komen, maar kort nadien trok Schmeichel zijn staart weer even in. Dat veranderde toen zijn Franse verbintenis werd opgezegd. De doelman liet toen zelf aan RSCA weten dat hij een transfer zag zitten en die opportuniteit wilde CEO Sports Jesper Fredberg niet laten liggen. Vooral omdat Schmeichel zelf grote financiële inspanningen wilde leveren om naar Brussel te komen. Geld was geen prioriteit.

Volgens onze info ging de Deen akkoord met een basisloon van zo’n 250.000 euro bruto voor één jaar. Dat is de optelsom van een zeer betaalbaar maandelijks loon en een iets hogere tekenpremie. In het contract zit wel een optie, waardoor RSCA hem na juni 2024 nog kan houden en dan pas gaan de vergoedingen de hoogte in.

© REUTERS

Zoals een subtopper

Uiteraard zullen daar nog wedstrijdpremies bijkomen, maar een basisbedrag van 250.000 euro voor een speler van dat kaliber is hoogst uitzonderlijk. Voor de gewone man in de straat is dat nog altijd een fors bedrag, maar in de voetballerij denken ze daar anders over. De meeste van de andere gerenommeerde RSCA-nieuwkomers verdienen om en bij het 1 miljoen per jaar. Thorgan Hazard is met zijn 1,8 miljoen euro bruto per jaar de best betaalde aanwinst en Schmeichel verdient dus ruim zeven keer minder. Het moet zijn dat hij zich echt wel op het veld wil bewijzen en alle geruchten die over hem vanuit Nice de wereld inwaaien wil ontkrachten. Soms te laat, soms te zwaar…: waar komt dat vandaan? Hier in Brussel wil de zoon van keeperslegende Peter Schmeichel concurreren met Maxime Dupé.

Op Anderlecht zelf geven ze uiteraard geen details over de lonen van spelers, maar vorige week vingen wij al op dat Schmeichel vooral haalbaar was omdat hij wilde voetballen voor een heel modaal loon. Een salaris dat de verloning van een voetballer bij een gemiddelde Belgische subtopper niet oversteeg. De cijfers spreken dat alvast niet tegen.