De ongeziene neerslag die deze week viel in Griekenland, eist ook drie Vlaamse slachtoffers: Jos (37), Elke (35) en hun acht maanden oude zoontje Lukas zagen hoe overstromingen hun huis in het kustdorpje Milina vernielden en de woningen van hun buren zelfs helemaal verzwolgen. “De huizen, de bomen: alles is hier weg.”