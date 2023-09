Directie van Delhaize en vakbonden gaan na “constructief overleg” van bijna vier uur uit elkaar: “Iedereen rond de tafel wil de finish halen”

Na bijna vier uur is het overleg tussen directie en bonden bij supermarktketen Delhaize donderdagavond afgerond. Bij de directie is te horen dat het om een “constructief overleg” ging. Volgende week zitten directie en bonden nog twee keer samen.

Voor de bonden zegt ACLVB’er Wilson Wellens dat de verschillende partijen rustig hun punt hebben kunnen maken, en dat het er minder scherp aan toe ging dan voorgaande keren. “We hebben een derde van de marathon gelopen”, aldus Wellens. “Of we de finish halen, weten we niet, maar dat hoopt iedereen rond de tafel alleszins.”

LEES OOK. Overleg bij minister Dermagne tussen directie en vakbonden Delhaize

Volgende week zitten directie en bonden alleszins nog twee keer samen, onder begeleiding van facilitator Robert Tollet. Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stelde de 76-jarige Tollet aan om de sociale dialoog bij Delhaize te herstellen. Bij de Belgische supermarktketen is een zwaar sociaal conflict aan de gang over de plannen van het bedrijf om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen.

Delhaize-CEO Xavier Piesvaux woonde het overleg bij. Het was de eerste keer sinds de franchisering een half jaar geleden aangekondigd werd dat de topman de personeelsvertegenwoordigers persoonlijk ontmoette.

Vragen beantwoord

In het gesprek gaf de directie nogmaals aan dat ze bij het franchiseringsplan blijft, en dat er geen sprake kan zijn van een plan-Renault – een collectief ontslag. Wel zegt de directie open te staan voor gesprekken over de begeleidende maatregelen. “Er zijn vragen gesteld, en die werden beantwoord”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “We wachten nu de volgende stappen van de facilitator af.”

Vakbondsman Wellens stelde eveneens vast dat de Delhaize-top blijft vasthouden aan het plan. “De vraag is nu welke toekomst er kan zijn voor de getroffen mensen op de hoofdzetel of voor collega’s die niet mee willen stappen in het verhaal”, zegt Wellens. “Binnen het kader van dat plan wil de directie stappen zetten, maar het blijft afwachten of en welke creatieve oplossing we kunnen vinden.”

Tijdens het gesprek gaf de directie volgens Wellens ook aan dat ze de voorbije zes maanden fouten gemaakt heeft. “Ze begrijpen nu ook dat ze de steun van het personeel nodig hebben om het te doen slagen”, aldus Wellens.