E-sigaret ontploft in broekzak van man in Mechels station: “Hij had ernstige brandwonden aan zijn been”

Een elektronische sigaret ontplofte in de broekzak van een man in Mechelen. — © Hollandse Hoogte / Arthur Vriend Fotografie

De hulpdiensten moesten donderdagavond omstreeks 18.45u uitrukken voor een ongeval in het station in Mechelen. Een E-sigaret was er ontploft in de broekzak van een man. Het slachtoffer liep bij het incident brandwonden op aan zijn been en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Donderdagavond omstreeks 18.45u werd een man het slachtoffer van een elektronische sigaret die in zijn broekzak ontplofte. “Plots hoorde ik de man enorm luid roepen”, zegt een getuige die op datzelfde moment in het station van Mechelen was. “Zijn broek stond in brand en de man was in paniek. Ook andere mensen schrokken van het voorval. In allerijl probeerde hij zijn broek uit te trekken. Er viel op dat moment ook iets uit. Ik dacht meteen aan een E-sigaret.”

Uiteindelijk kreeg de man zijn broek uit en kon het vuur geblust worden. “Ik had nog water in mijn drinkbus en heb dat gebruikt om over zijn verwondingen te gieten, want de man had duidelijk ernstige brandwonden opgelopen. Vooral ter hoogte van zijn broekzak”, aldus de getuige. “Ook enkele andere mensen schoten te hulp, net als de security die aanwezig was in het station. Er kwam een ambulance ter plaatse om hem te verzorgen.”

Kortsluiting

De politie bevestigt dat het om een E-sigaret ging. “Het apparaat is ontploft in de broekzak van het slachtoffer. Er kwam een ambulance ter plaatse en de man werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus woordvoerder Dirk Van de Sande van de politiezone Rivierenland. Wat de ontploffing precies veroorzaakte, is nog niet duidelijk. Mogelijk ging het om een kortsluiting.