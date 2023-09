Tien doden in China na gaslek bij chemisch bedrijf

Het bedrijf in Ordos — © Future Publishing via Getty Imag

Bij een gaslek in het noorden van China zijn tien mensen omgekomen en drie anderen gewond geraakt. Dat melden Chinese staatsmedia.

Het incident gebeurde donderdag rond 15.40 uur plaatselijke tijd bij een chemisch bedrijf in Ordos, in de regio Binnen-Mongolië, zo meldde staatsomroep CCTV. Verschillende arbeiders vielen van een verhoogde positie nadat gas onder hoge druk ontsnapte. Eén slachtoffer was op slag dood. De balans bleef daarna oplopen, aldus de zender.

Industriële ongevallen komen relatief vaak voor in China. Het is bekend dat beveiligingsprotocollen vaak niet erg streng zijn.