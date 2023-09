Hongkong kent hevigste regenval in 139 jaar

In Hongkong is donderdagavond op één uur tijd 158,1 millimeter regen gevallen, het meest sinds het begin van de metingen in 1884. Dat meldt The Guardian. Het gevolg: wijdverspreide overstromingen.

Hongkong leek vrij schadeloos uit tyfoon Haikui te zijn gekomen, maar de storm veroorzaakte donderdagavond zware regenval, met name gedurende het laatste uur voor middernacht. “De regenval was het gevolg van een lagedrukgebied dat gepaard ging met de restanten van tyfoon Haikiu”, aldus het weerobservatorium van Hongkong.

Verschillende districten stonden in een mum van tijd onder water, en de hulpdiensten moesten grootschalige reddingsoperaties uitvoeren. Het openbaar vervoer ondervond ook grote hinder, met verschillende treinstations die onder water stonden. Er vielen geen dodelijke slachtoffers.

Shenzhen

Ook in het nabijgelegen Shenzhen sneuvelde een record: ook daar werd de meeste regenval sinds het begin van de metingen in 1952 genoteerd. “Van donderdag 17 uur tot vrijdag 6 uur viel in Shenzhen gemiddeld 202,8 millimeter water, met een maximum van 496 millimeter”, melden Chinese staatsmedia.

De zware regenval in de regio zou vrijdag blijven aanhouden. Scholen en crèches blijven gesloten, en het openbaar vervoer is deels opgeschort. In Shenzhen wordt ook overwogen om water uit volgelopen reservoirs te laten lopen, wat dan weer overstromingen in het noorden van Hongkong zou kunnen veroorzaken.

