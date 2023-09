Politie valt binnen tijdens ‘rituele massamoord’, maar dat blijkt iets heel anders

De Britse politie is woensdagavond binnengevallen in een café in het oost-Engelse Chapel St Leonards. Om er een rituele massamoord te verijdelen, dachten ze. Eigenlijk bleken ze gewoon… een yogales te hebben verstoord. Dat meldt de BBC.

Met vijf patrouillewagens snelde de politie van Lincolnshire woensdagavond naar het North Sea Observatory in Chapel St Leonards. Twee mensen hadden tijdens hun wandeling met hun hond namelijk iets vreemd opgemerkt in het bijhorende café: verschillende mensen die in een donkere ruimte op de grond lagen. De twee hadden vervolgens de politie gebeld, om “een rituele massamoord” te melden.

De realiteit bleek iets prozaïscher: het ging om een yogales. “Ik had twee mensen door het raam zien turen”, zegt Millie Laws, de 22-jarige yogalerares in kwestie. “Dat was tijdens de Shavasana, de ontspanningsfase van de les. De leerlingen liggen dan neer, met dekens over zich heen en hun ogen gesloten. Het is dan ook donker in de lesruimte, er brandden enkel een paar kaarsen en theelichtjes. Ik loop dan rond, terwijl ik op mijn trommel sla. Ik had een luchtig topje met brede mouwen aan.”

“Wist ik veel dat die mensen naar de politie hadden gebeld om te zeggen dat er een massamoordenaar met een groot gewaad over de lijken van mensen stapte, en dat het leek op één of ander ritueel. Misschien leek van buiten zo? Maar ik denk toch vooral dat hun fantasie op hol is geslagen.”

“Het was surrealistisch en een beetje grappig om de politie te zien binnenvallen”, aldus Laws. “Eerst dat ik dat het om een grap ging. Maar ik voel ook mee met de mensen die de politie hebben gebeld: zo’n tafereel zou angstaanjagend zijn. Maar ik kan iedereen geruststellen: wij maken geen deel uit van een waanzinnige sekte of een vreemde club.”

De politie van Lincolnshire liet na het incident weten dat het telefoontje naar het noodnummer werd gemaakt “met de beste bedoelingen”, maar dat alle aanwezigen nog leefden na de yogales.